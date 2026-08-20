ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଧମାକା କରିବ ‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ-ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ’ , ରିଲିଜ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ଟିଜର୍
‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ-ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍’, ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ସିନେମା ଓ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : August 20, 2026 at 4:43 PM IST
ODIA FILM DANDAKALI , ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସିନେକ୍ରାଫ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ– ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍’ । ସିନେମା ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରାଚୀ ହୋଟଲରେ ଏହାର ମ୍ୟୁଜିକ ସହ ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧୁନିକ ସିନେମାର ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସିନେମା ଦଣ୍ଡନାଚର ପରମ୍ପରାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ନିର୍ମାତା ଓ ସିନେମାର ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ।
ଦଣ୍ଡନାଚ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ:
ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପରମ୍ପରା, ଭକ୍ତି ଓ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ମହିମାକୁ ନେଇ ‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ’ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବେ ଦର୍ଶକ । ଫିଲ୍ମଟି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଥ୍ରିଲର୍ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଦଣ୍ଡନାଚ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡନାଚକୁ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ଉଦୀୟମାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ସିନେମାରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ମୁଦ୍ରାରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ଭକ୍ତି ଓ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ମହିମା ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଓ ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡିତ ଆସ୍ଥା ଓ ଭକ୍ତିକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ଯୁକ୍ତ ଏହି ସିନେମା ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ।
ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ:
ସଙ୍ଗୀତକାର ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ସିନେମାରେ 4ଟି ଗୀତ ରହିଛି । ସିନେମାର ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ସ୍ବାଦର ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି । ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ଏହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ମୋର ପୂର୍ବ ସଙ୍ଗୀତ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ।"
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଫୁଲବାଣୀ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ଭକ୍ତି, ବଳିଦାନ ଓ ପରମ୍ପରାର ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ପୁରୁଣା ଓ ହଜିଯାଉଥିବା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜିର ଯୁବ ପିଢିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏଭଳି କାହାଣୀକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
କାଷ୍ଟ ଓ କ୍ରୁ:
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଉଦିତ୍ ଗୁରୁ, ଏଲି ପାଢୀ, ତୃପ୍ତି ମୀରାମ୍ବିକା, ଚିତ୍ରସେନ ଘୋଷ, କୃଷ୍ଣ କର, ଉଷସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ, ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ ଘୋଷ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ । କାହାଣୀ ଅଭିସିକ୍ତ ମିଶ୍ର ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଗୀତକୁ ସଂଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ । ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଚୌଧୁରୀ । ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର