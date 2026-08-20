ETV Bharat / entertainment

ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଧମାକା କରିବ ‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ-ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ’ , ରିଲିଜ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ଟିଜର୍

‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ-ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍’, ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ସିନେମା ଓ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Dandakali The Flame of Justice Teaser and music release event Bhubaneswar
ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ସିନେମା ‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ-ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍’, ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଟିଜର୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ODIA FILM DANDAKALI , ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସିନେକ୍ରାଫ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ– ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍’ । ସିନେମା ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରାଚୀ ହୋଟଲରେ ଏହାର ମ୍ୟୁଜିକ ସହ ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧୁନିକ ସିନେମାର ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସିନେମା ଦଣ୍ଡନାଚର ପରମ୍ପରାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ନିର୍ମାତା ଓ ସିନେମାର ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ।

ଦଣ୍ଡନାଚ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ:
ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପରମ୍ପରା, ଭକ୍ତି ଓ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ମହିମାକୁ ନେଇ ‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ’ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବେ ଦର୍ଶକ । ଫିଲ୍ମଟି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଥ୍ରିଲର୍ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଦଣ୍ଡନାଚ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡନାଚକୁ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ସିନେମା ‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ-ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍’, ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଟିଜର୍ (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ଉଦୀୟମାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ସିନେମାରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ମୁଦ୍ରାରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ଭକ୍ତି ଓ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ମହିମା ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଓ ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡିତ ଆସ୍ଥା ଓ ଭକ୍ତିକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ଯୁକ୍ତ ଏହି ସିନେମା ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ

ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ:
ସଙ୍ଗୀତକାର ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ସିନେମାରେ 4ଟି ଗୀତ ରହିଛି । ସିନେମାର ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ସ୍ବାଦର ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି । ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ଏହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ମୋର ପୂର୍ବ ସଙ୍ଗୀତ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ।"

Dandakali The Flame of Justice Teaser and music realease event Bhubaneswar
ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ସିନେମା ‘ଦଣ୍ଡକାଳୀ-ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍’, ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଟିଜର୍ (ETV Bharat Odisha)

ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଫୁଲବାଣୀ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ଭକ୍ତି, ବଳିଦାନ ଓ ପରମ୍ପରାର ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ପୁରୁଣା ଓ ହଜିଯାଉଥିବା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜିର ଯୁବ ପିଢିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏଭଳି କାହାଣୀକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।

କାଷ୍ଟ ଓ କ୍ରୁ:
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଉଦିତ୍ ଗୁରୁ, ଏଲି ପାଢୀ, ତୃପ୍ତି ମୀରାମ୍ବିକା, ଚିତ୍ରସେନ ଘୋଷ, କୃଷ୍ଣ କର, ଉଷସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ, ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ ଘୋଷ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ । କାହାଣୀ ଅଭିସିକ୍ତ ମିଶ୍ର ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଗୀତକୁ ସଂଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ । ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଚୌଧୁରୀ । ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ପଶାପାଲି'-ଖେଳ ରାଜନୀତିର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ, କାଳୀ ରୂପ ଧରି ଆକ୍ସନ ସିକ୍ବେନ୍ସରେ ନଜର ଆସିବେ ଶ୍ରୀମୟୀ

ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଲେ ଇମ୍ରାନ ହାସ୍‌ମୀ, 'ଆଶିକ୍ ବନାୟା ଆପନେ' ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହିତ ପରଦାରେ କରିବେ ଧମାକା

ପାନ ମସଲା ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଅଜୟ ଦେବଗନ ଓ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦଣ୍ଡକାଳୀ
ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଦ ଫ୍ଲେମ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ ରିଲିଜ
SURYAMAYEE NEW FILM DANDAKALI
ODIA FILM DANDAKALI TEASER RELEASE
ODIA FILM DANDAKALI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.