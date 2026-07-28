ETV Bharat / entertainment

ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଦାନ ମାଝୀ, କାହିଁକି ?

କାନ୍ଧରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୋହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦାନ ମାଝୀ । ସେ ଏବେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ହେଲେ କାହିଁକି ? ରିପୋର୍ଟ:ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

DANA MAJHI FILED FIR
DANA MAJHI FILED FIR (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: 2016 ମସିହାର ଘଟଣା । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମେଲବରା ଗାଁର ଦାନ ମାଝୀ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥିଲେ । ଏହି ଖବର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ । ପାଟଣାଗଡ ଥାନା ଓ କୋର୍ଟରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରହିଛି । ତେବେ ପୁରା ମାମଲା କ'ଣ ? ଜାଣନ୍ତୁ,

DANA MAJHI REACTION (ETV Bharat Odisha)

କାହିଁକି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଦାନ ମାଝୀ ?

ଦାନ ମାଝୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମ 'ଲାଶ' । ଯାହା ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସିନେମା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସଂପୃକ୍ତ ସିନେ ନିର୍ମାତା ବିରୋଧରେ ଥାନା ଓ କୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ମାମଲା । ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ ଆସି ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସିନେମା ତିଆରି ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାନାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ସିନେ ନିର୍ମାତା ମନୋଜ ବାଗଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ।

ଦାନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁରର ସିନେ ନିର୍ମାତା ମୋ କାହାଣୀକୁ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସିନେମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସେ ଏହାକୁ ରିଲିଜ୍ କରି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମାଉଛନ୍ତି । ସମ୍ୱଲପୁରର ମନୋଜ ବାଗ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏହି କାମ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ କରିଛି । ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି ଏଠି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।"

ସେହିପରି ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସିନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମ ଜିତ ପୁଟା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦାନ ମାଝୀଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ତିଆରି କରିଛି । ଯାହାର ସେନ୍ସର ସରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ ହେବ । ହେଲେ ଜଣେ ନିର୍ମାତା ଦାନ ମାଝୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏକ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାନ ମାଝୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ସହ କୋର୍ଟ ତଥା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ।"


କହିରଖୁଛୁ କି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମେଲବରା ଗାଁର ଦାନ ମାଝୀ ଗତ 2016 ବର୍ଷରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଶବବାହକ ଗାଡ଼ି ନ ପାଇବାରୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ଦଶ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଯେଉଁ ଖବର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଥିଲା । ଯାହା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ଏହାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ଦାନ ମାଝୀଙ୍କ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କର ସେହି ପୀଡାର କାହାଣୀ ଅନେକ ସିନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରର ସିନେ ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସିନେମା ତିଆରି କରି ରିଲିଜ୍ କରିବା ଓ ଟଙ୍କା କମାଇବାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କିଏ ଆଶୁତୋଷ ସାମଲ ? ବିବାହକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ...

'ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬' ତାଜ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ପ୍ରସୁଚି ପଣ୍ଡା, ମାତ୍ର 15ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାଜିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

DANA MAJHI
FILM PRODUCER MANOJ BAGH
ଦାନ ମାଝୀ
ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ମନୋଜ ବାଗ
DANA MAJHI FILED FIR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.