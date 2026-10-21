ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀ ବିବାଦ: ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କ ଠୁ ବାଦଶାହା ଯାଏଁ... ଗାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେଲିବ୍ରିଟି
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀ । ମିକା ସିଂ, କପିଲ ଶର୍ମା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିବା ବେଳେ, ସୋନା ମହାପାତ୍ର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 3:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବୋଧ ଉନିୟାଲ ତାଙ୍କ ପରିବେଷଣକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ସେ କେବଳ 'ଲିପ୍-ସିଙ୍କ୍' କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ତାରକା ଦଲେରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
'इतना पैसा देकर आपको बुलाया है....', सिंगर दलेर मेहंदी पर भड़के मंत्री, बीच प्रोग्राम मंच पर हंगामा #dalermehndi #singer #kunjapurimela #subodhuniyal @SubodhUniyal1 @dalermehndi खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/7Q252o2NTG https://t.co/lbxuBHENEK— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 19, 2026
ଦଲେରଙ୍କ ଭାଇ ତଥା ଗାୟକ ମିକା ସିଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି । ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବରିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ନିକଟରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମା, ରାପର୍ ବାଦଶାହ, ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର, ଗାୟକ ପଲାଶ ସେନ୍ ଏବଂ ଅଭିନେତା ସୁଦେଶ ବେରୀ ମଧ୍ୟ ଦଲେରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଲେରଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଗାୟିକା ସୋନା ମହାପାତ୍ର ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିଛନ୍ତି । ଦଲେରଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ସେ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତି କଳାକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି ।
ଭାଇ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମିକା ସିଂ
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦଲେରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିକା ସିଂ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମିକା ଜଣାଇଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଛି । ଦଲେର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ନେଇ ଉଠିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମିକା କହିଲେ, "ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ, ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ନିଜ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।"
एक-दो दिन पहले एक वीडियो देखा, जिसमें कोई मंत्री जी मंच पर दलेर मेहंदी जी से जिस तरह बात कर रहे थे, उसे देखकर बहुत दुख हुआ। मैं दलेर जी को बहुत सालों से जानता हूँ। यह भी जानता हूँ कि पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं रही है। मंत्री जी, आपको उनकी प्रस्तुति से शिकायत हो सकती है। नाराज़गी भी हो सकती है। लेकिन सबके सामने मंच पर जाकर इस तरह उन्हें अपमानित करना ज़रूरी था क्या? यही बात उनसे अलग बैठकर, इज़्ज़त से भी तो कही जा सकती थी। एक कलाकार अपनी मेहनत से जो पहचान और सम्मान कमाता है, उसके पीछे पूरी ज़िंदगी लगी होती है। दलेर जी ने पिछले तीस-पैंतीस सालों से अपने गानों से हम सबको ख़ुशी दी है। उस योगदान की कुछ तो क़द्र होनी चाहिए। दलेर जी, मैंने आपको हमेशा एक नेकदिल, प्यार बाँटने वाले इंसान के रूप में जाना है। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप शराब भी नहीं पीते। आपको यह सब सहना पड़ा, इसका मुझे बहुत अफ़सोस है। अपनी इंडस्ट्री के साथियों से भी कहना चाहूँगा—जो लोग दलेर जी को जानते हैं, वे अपनी बात ज़रूर रखें। उनके साथ खड़े हों। किसी के अच्छे स्वभाव के बारे में, उसकी इंसानियत के बारे में अपने अनुभव से दो शब्द कहना भी बहुत मायने रखता है। ऐसे वक़्त में एक साथी के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। दलेर जी, आप बेहतरीन कलाकार हैं और उतने ही प्यारे इंसान भी। अपना ख़याल रखिए। भगवान आपको अच्छी सेहत दे। मेरा प्यार और सम्मान हमेशा आपके साथ है। 🙏❤️— Anupam Kher (@AnupamPKher) October 20, 2026
ମିକା ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାକିଂ ଟ୍ରାକ୍ ସାଧାରଣତଃ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଡାଲେରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକକ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଗାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥିଲା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
କପିଲ ଶର୍ମା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି
କମେଡିଆନ ଏବଂ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଦଲେରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ କେହି କ’ଣ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନଜାଣି ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେୟାର କରି, କପିଲ ଡାଲେର କରିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମିକାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । "ଆମକୁ କେବଳ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟାଳୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ କେହି କ’ଣ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି," କପିଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ସେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ କରି ଦଲେରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଭଗବାନ ଦଲେର ପାଜୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଦଲେର ପାଜୀ ।" କପିଲଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା ଯେ ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରୁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ।
ବାଦଶାହା ସାର୍ବଜନୀନ ଅପମାନକୁ 'ହତାଶାଜନକ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି
ରାପର୍ ବାଦଶାହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଲେରଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକଙ୍କୁ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବୋଲି କହି ବାଦଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳାକାରଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଅପମାନିତ ନକରି ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦଲେର ମେହେନ୍ଦି ପାଜୀ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ । ଅବଧି । ଆପଣ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପକୁ ଏତେ କିଛି ଦେଇଥିବା ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ । ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥାଆନ୍ତି । ସମ୍ମାନ । ସର୍ବଦା ।''
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଅନୁପମ ଖେର
ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଲେରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ତାହାର ସମାଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅନୁପମ ଖେର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଦଲେରଙ୍କୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ, ଦଲେରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥାଇପାରେ । ହୁଏତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ଏହି କଥା କ’ଣ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ, ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ କୁହାଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା ?"
ଖେର୍ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଦଲେରଙ୍କ ଅବଦାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୩୦-୩୫ ବର୍ଷ ଧରି ଦଲେର ଜୀ ନିଜ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ।" ଏହି ଅଭିନେତା ଗାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।
ପଲାଶ ସେନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
'ୟୁଫୋରିଆ' ବ୍ୟାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଗାୟକ ପଲାଶ ସେନ୍, ଦଲେରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ଦଲେରଙ୍କୁ ଜଣେ 'ଭାଇ' ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରୋଲିଂ ଦେଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା । ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଯେପରି କେବଳ ତାଙ୍କର ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନ ଦେଖି, ବରଂ ସେହି ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ମଣିଷଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତି ।
"ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଖରାପ ଦିନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥାଏ । ଏପରିକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ।" ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦଲେର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେନ୍ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦଲେର ପାଜି ମଦ୍ୟପାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ କରିନଥିଲେ । କେବେ କରିବେ ନାହିଁ ।" ଦଲେରଙ୍କୁ ଦେଶର ମଣି ବୋଲି କହି ପଲାଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସହାନୁଭୂତି ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ସୁଦେଶ ବେରୀ ଏକତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି
ଅଭିନେତା ସୁଦେଶ ବେରୀ ମଧ୍ୟ ଡାଲେରଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ସାଧାରଣରେ ଅପମାନିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ବେରୀ, ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗାୟକଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜାଣନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରବୀଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ବିଚାର ନ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉପର ତଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ।
ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କ୍ୟାପସନରେ, ବେରୀ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଉଚିତ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ମତଭେଦ ବୁଝିବା ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହିତ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ । "ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦି ଜୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଠିଆ ହୋଇଛି," ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାମଣା, ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ମାନବିକତାର ସହିତ ଏହି ମାମଲାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ସୋନା ମହାପାତ୍ର ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଲେରଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଗାୟିକା ସୋନା ମହାପାତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଲୋଚନାରେ ଆଣିଥିଲେ । ସୋନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁନ୍ଦର ନର୍ସରୀରେ ସୁଫି ହେରିଟେଜ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଦଲେରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ସବ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ ।
ତଥାପି, ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନିରାଶାଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁଠାରୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଠାରୁ ଦଲେର ଦିବାଲୋକହୀନ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏକ ନୋଟ ଧରି ରଖିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ସଙ୍ଗୀତ ବାକ୍ୟାଂଶ ଗାଇଥିଲେ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦର୍ଶକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସୋନା ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ, ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ।
ଏଥିସହ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନାମରେ କ’ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ? ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଦୁଇଟି କଥା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ସତ ହୋଇପାରେ । ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଏକ ନିଖୁଣ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ହକଦାର; କିମ୍ବା ଯଦି ସେପରି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ କଳାକାର ଅସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଦର୍ଶକ ଓ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସହ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ସୋନା ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ମତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୟସ କିମ୍ବା ଖ୍ୟାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ, ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୁଏ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସମ୍ମାନ କେବଳ ଏକତରଫା ଭାବେ ମିଳୁଥିବା କୌଣସି ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ବୟସ, ଅତୀତର ଅବଦାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରେ ନାହିଁ ।"
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ?
ଏହି ବିବାଦ ରବିବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନୂଆ ଟେହରି ଠାରେ ଆୟୋଜିତ 'ସିଦ୍ଧପୀଠ ମା’ କୁଞ୍ଜାପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବିକାଶ ମେଳା'ରେ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ପରଫରମାନ୍ସ) ଦେଉଥିଲେ । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବୋଧ ଉନିୟାଲ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଗାୟକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପରେ, ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦଲେର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଇଭ୍ ଗାଉନଥିଲେ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାୟକ କେବଳ 'ଲିପ୍-ସିଙ୍କିଙ୍ଗ୍' କରୁଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାରଙ୍କଠାରୁ ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ କଳା ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କରିବେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଦଲେରଙ୍କୁ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗାୟକ ଲାଇଭ୍ ନ ଗାଇବାରୁ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ।
ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଲେରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ତୁମେ କିପରି ଗାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଛ ?" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ତୁମକୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଉପହାସର ପାତ୍ର କରୁଛ । ଏହା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ତୁମର ବହୁତ ନାମ ଓ ସୁନାମ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତୁମେ ଏହାର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।"
ଏହି ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁମାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି । ଏଥିରେ ଗାୟକ ଜଣକ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିକା ସିଂ, ପଲାଶ ସେନ୍ ଏବଂ ଅନୁପମ ଖେର ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଲେରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି; ବିଶେଷକରି ମିକା ଏବଂ ପଲାଶ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ନେଇ ହୋଇଥିବା ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ।