ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ କି ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀ ? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ତାଗିଦ୍, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବୋଧ ଉନିୟାଲ୍ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦିଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 10:40 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କୁଞ୍ଜପୁରୀ ମେଲା ସମୟରେ ସେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବୋଧ ଉଦୟାଲଙ୍କ ସହ ଦଲେରଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀଙ୍କୁ ନିଶା ସେବନ କରି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ସମାଲୋଚନା
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବୋଧ ଉଦୟାଲ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ସଠିକ୍ ଗୀତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ କିପରି ଗୀତ ଗାଇବ ? ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ । ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ । ଆପଣ ଆମକୁ ବୋକା ବନାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବଡ ନାମ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।"
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀ
ଏହି ସମୟରେ, ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, "ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି—ଦୟାକରି ମଞ୍ଚରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତୁ।" ତେବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଏହା ନବରାତ୍ରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍ ।''
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କିଛି ଲୋକ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଅନୁଚିତ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କିଛି ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି ଗାୟକଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଏହି ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ସୁନନ୍ଦା ଶର୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଥିଲା
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମେଳା କମିଟି—ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ—ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଶର୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଥିଲା; କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ପରେ, ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତରବର ଭାବେ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' (ETV Bharat)କୁ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କଲି ।"