ଦଲଦଲ ଟ୍ରେଲର: ଜଣକ ପରେ ଜଣକ ମର୍ଡର, କିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ? ଖୁଲାସା କରିବେ ଭୂମି
ଭୂମି ପେଡନେକରଙ୍କ "ଦଲଦଲ୍"ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ । ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭୂମିକାରେ ସିରିଏଲ୍ କିଲରଙ୍କୁ ଧରିବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 21, 2026 at 5:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ସିରିଜ 'ଦଲଦଲ୍' ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି ଭୂମି ପେଡନେକର । ଯାହାର ଟ୍ରେଲର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଟ୍ରେଲରଟି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦମଦାର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି । ସିରିଜଟି ମୁମ୍ବାଇ ସହରର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦଲଦଲ ଡିସିପି ରୀତା ଫେରେରାଙ୍କ ଉପେର ଆଧାରିତ, ଯାହାଙ୍କ ଭୂମିକା ଭୂମି ସତୀଶ ପେଡନେକର ନିଭାଉଛନ୍ତି ।
ସେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସିରିଏଲ୍ କିଲରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଭିଶ୍ ଧାମିଜାଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ପୁସ୍ତକ "ଭେଣ୍ଡି ବଜାର" ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଦଙ୍ଗଲ୍ ଅମୃତ ରାଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ମାଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ସୁରେଶ ତ୍ରିବେଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ଏକ ଆବୁଣ୍ଡାଣ୍ଟିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରଯୋଜନା, ଏହି ସିରିଜ୍ ସୁରେଶ ତ୍ରିବେଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶ୍ୱରନ୍, ରୋହନ ଡି'ସୁଜା ଏବଂ ପ୍ରିୟା ସାଗୀ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁରେଶ ତ୍ରିବେଣୀ ଏବଂ ହୁସେନ ହାଇଦ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଳାପ ରହିଛି ।
ଏହି ଦିନ ଏହି ପ୍ଲାଟଫମରେ ଦେଖିପାରିବେ
ଭୂମି ସତୀଶ ପେଡନେକରଙ୍କ ସହ ଏହି ସିରିଜରେ ସମରା ତିଜୋରୀ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ରାୱଲ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଦଲଦଲ ଜାନୁଆରୀ 30 ରେ ଭାରତ ସମେତ 240 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରିମିୟର୍ ହେବ ।
'ଦଲଦଲ' ଟ୍ରେଲରରେ ଭୂମି ସତୀଶ ପେଡନେକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ଡିସିପି ରୀତା ଫେରେରାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଯାତ୍ରା ଦେଖାଯାଇଛି । ଟିଜରର ଅସ୍ଥିର ମନୋଭାବ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଟ୍ରେଲରଟି ଏକ ନିର୍ମମ ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ହତ୍ୟାକାରୀର ବିକୃତ ମନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ରୀତା ନିଜକୁ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ତଦନ୍ତରେ ଗଭୀରକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ସହନଶୀଳତାର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ, ସେ ସମୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରର ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ ଦାବି କରୁଥିବା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିରନ୍ତର ଚାପ ସହିତ ଲଢ଼ନ୍ତି । ରୀତାଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଯାହା ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ