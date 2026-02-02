ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମୀ ଆୱାର୍ଡ ହାତେଇଲେ ଦଲାଇ ଲାମା, ଭାରତ ହାତରେ ନିରାଶା, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା
ତିବ୍ଦତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମା ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମୀ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମେଡିଟେସନ ଆଲବମ୍ ସଙ୍ଗୀତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି । ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା...
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଂଗୀତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ୨୦୨୬ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି, ଭାରତ ଏକ ଦାବିଦାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ଗ୍ରାମୀ ଜିତିପାରିଲା ନାହିଁ । ତଥାପି, ଏହି ବର୍ଷ, ୯୦ ବର୍ଷୀୟ ଦଲାଇ ଲାମା ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକ ବିଶେଷ ବର୍ଗରେ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତ ସହ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କୁ ସଂଗୀତ ଜଗତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଦଲାଇ ଲାମା
ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ 68ତମ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଡିଓବୁକ୍, ନାରେସନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରିଟେଲିଂ ରେକର୍ଡିଂ ବର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଆଲବମ୍ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି । ତାଙ୍କର ଆଲବମ୍, "ମେଡିଟେସନ୍: ଦି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ ଦ ଦଲାଇ ଲାମା", ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ନୋବେଲ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଦଲାଇ ଲାମା ଅନେକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ମାନ ଯୋଡି ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ଆଲବମ ପାଇଁ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାବ ସହ ସହଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମନୋନିବେଶ, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମୀ ଜିତିବା ପରେ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଦଲାଇ ଲାମା ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ସହଭାଗୀ ସାର୍ବଜନୀନ ଦାୟିତ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛି । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଶାନ୍ତି, କରୁଣା, ଆମ ପରିବେଶର ଯତ୍ନ ଏବଂ ମାନବତାର ଏକତାକୁ ବୁଝିବା ସମସ୍ତ ଆଠ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସାମୂହିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଏହି ଗ୍ରାମୀ ମାନ୍ୟତା ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।''
ଦଲାଇ ଲାମା କିଏ ?
ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ତିବ୍ବତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 6 ଜୁଲାଇ 1935 ରେ ତିବ୍ଦତର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା । 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ତାଙ୍କୁ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ, କରୁଣା ଏବଂ ମାନବତାର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଆସିଛି । ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ସେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
୧୯୯୭ ମସିହାରେ ମାର୍ଟିନ୍ ସ୍କୋରସେସ୍ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କୁନ୍ଦନ । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 4ଟି ଓସ୍କାର ନାମାଙ୍କନ ପାଇଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବ୍ରାଡ୍ ପିଟଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "୭ ବର୍ଷ ତିବ୍ଦତରେ" ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଡାନି ଡେଞ୍ଜୋଙ୍ଗପା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ "ଦଲାଇ ଲାମା ଜାଗରଣ" ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ "ୱିଜଡମ୍ ଅଫ୍ ହାପିନେସ୍" ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୪ତମ ଦଲାଇ ଲାମା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି
ଦଲାଇ ଲାମା କେବଳ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନେତା ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସା, କରୁଣା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତୀକ । ସେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, କରୁଣା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ୧୯୮୯ ମସିହାରେ, ତିବ୍ଦତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
୨୦୨୬ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଭାରତର ଆଶା ଧୂଳିସାତ୍
ଏହି ବର୍ଷ, ପଣ୍ଡିତ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଝିଅ ଅନୁଷ୍କା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ "ଡେବ୍ରେକ୍" ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରି ନଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ୧୧ ଥର ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ସଂଗୀତଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଶଙ୍କର ମହାଦେବନଙ୍କ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଟିଆ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଚାରୁ ସୁରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଭାରତ ଏଥର ନିରାଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । କେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଲାମାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାରରେ 9ଟି ବର୍ଗରେ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଥିଲେ, 3 ଟି ଜିତିଥିଲେ । ଲେଡି ଗାଗା 7ଟି ନାମାଙ୍କନ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ।
ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା....
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଡିଓ ପୁସ୍ତକ, ନାରେସନ୍ ଏବଂ କାହାଣୀ କହିବା ରେକର୍ଡିଂ: “ମେଡିଟେସନ୍ସ: ଦି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ ଦ ଦଲାଇ ଲାମା,” ଦଲାଇ ଲାମା
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାପ୍ ଆଲବମ୍ ଏଲ୍ “GNX,” କେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଲାମାର
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲାଟିନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଆଲବମ୍: “ଡେବି ତିରାର୍ ମାସ ଫଟୋସ୍,” ବ୍ୟାଡ୍ ବନି
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୂତନ କଳାକାର: ଅଲିଭିଆ ଡିନ୍
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପପ୍ ଭୋକାଲ୍ ଆଲବମ୍: “ମେହେମ୍,” ଲେଡି ଗାଗା
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପପ୍ ସୋଲୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ: “ମେସି,” ଲୋଲା ୟଙ୍ଗ
ବର୍ଷର ଗୀତ (ଗୀତକାରଙ୍କ ପୁରସ୍କାର): “ୱାଇଲ୍ଡଫ୍ଲାୱାର୍,” ବିଲି ଏଲିଶ୍ ଓ’କନେଲ୍ ଏବଂ ଫିନିଆସ୍ ଓ’କନେଲ୍।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପପ୍ ଡୁଓ/ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ: “ଡିଫାଇଂ ଗ୍ରାଭିଟି,” ସିନ୍ଥିଆ ଏରିଭୋ ଏବଂ ଆରିଆନା ଗ୍ରାଣ୍ଡେ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରକ୍ ଆଲବମ୍: “ନେଭର ଏଫ,” ଟର୍ନଷ୍ଟାଇଲ୍
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମ୍ୟୁଜିକାନା ଆଲବମ୍: “Palabra De To’s (Seca), Carín León
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଗୀତ ଭିଡିଓ: "ଆଙ୍କସାଇଟି," ଡୋଏଚି
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଗୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର: "ଜନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୀତ"
ବର୍ଷର ଗୀତିକାର: ଆମି ଆଲେନ୍
ଶ୍ରେଷ୍ଠ କମେଡି ଆଲବମ୍: "ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନେଟ୍ ବାର୍ଗାଟଜେ," ନେଟ୍ ବାର୍ଗାଟ୍
