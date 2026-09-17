'ଦାହାନ' କ୍ରେଜ: 4 ଦିନରେ ବଜେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କମାଇେଦଲା ଫିଲ୍ମ, ପାର୍ଟ 2 ଘୋଷଣା କଲେ ଅନୁପମ
'ଦାହାନ' ସଫଳତାର ଥିଏଟରରେ ଧମାକା କରୁଛି । 4ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ତାର ବଜେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କମାଇଛି ଫିଲ୍ମ । ସଫଳତାରେ ପାର୍ଟ 2 ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 4:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ 'ଦାହାନ' କମାଲ୍ । ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଦମଦାର ରୋଜଗାର କରୁଛି । 4ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ତାର ବଜେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କମାଇଛି ଫିଲ୍ମ । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତରେ ଏହା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ 'ଦାହାନ ୨' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପାର୍ଟ 2 ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଏକ ସ୍ୱାଦର କାହାଣୀ ସହ ନୂଆ ମୁହଁ ଓ ଇତିହାସ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ପ୍ରଯୋଜିକା ବର୍ଷା କହିଛନ୍ତି, ''ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବେଶ ଜଣା । ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଘର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହରର୍ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଉ ସଫଳ ହେଇଛୁ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ କରିଥିବା ଏହି ଭୁତ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ରରେ ଏକ ହରର ୟୁନିଭର୍ସ ହେବ ।''
ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଦାହାନ ତାର କାହାଣୀ ଓ ନୂତନତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଛୁ ଯାହା ଓଡିଆ ସିନେମାରେ ଏକ ନୂଆ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତେଣୁ ବଜେଟ ନୁହେଁ ନିଜର କାହାଣୀ ଓ ଅଭିନୟ ରହିଲେ ମାତ୍ର ୪ ଦିନରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହାସହ ନୂଆ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ସବୁବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ଥାଏ ଏବଂ ମେକିଂ ଆଜିର ଦର୍ଶକଙ୍କ ରୁଚି କୁ ନେଇ ହେବ ତେବେ କୌଣସି ଷ୍ଟାର ଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ । ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ନୂଆ ମୁହଁ ସହ ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଓ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ । ଯାହା ଆମ ଅଇରେ ସିନେମାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାମ କରିବା । ଏହି ସିନେମାରେ ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମ ସବୁସବୁ ଭାଷାକୁ ନେଇ କରିଥିବା ବେଳେ ଭୁତ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସେତିକି ଡ଼ରାଇଛୁୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଜିତ ହୋଇଛି ।''
ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହ କାମ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅରୋଶିଖା କହିଛନ୍ତି, ''ମୋର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭୂତ ହେବି । ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଏଇ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସୁଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ମୋତେ ସତରେ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏହା ପୁରା ସତ ବୋଲି କହି ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଟିମ ଓ ମୋ ମା ବେଶ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ । ସମୟ ଆଉ ସୁଟିଂ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହ ସବୁ ଠିକ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରିବାଦ ରୁ ସେ ସବୁ ଟଳିଲା ଆଉ ମୁଁ ନୂଆ ଅନୁଭୁତି ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି । ମୋ ମୋ ଖୁସି ତାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସତ ଭୂତ ବୋଲି ଲୋକେ କହିବା ସହ ଭୂତ ଅପା ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଖୁସି ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଏକାସାଙ୍ଗେ ରିଲିଜ ହେଲା 'ଦାହାନ' ଓ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ'; କିଏ କାହା ଉପରେ ଭାରୀ ? ଦର୍ଶକ ରଖିଲେ ଏମିତି ମତ
'ଦାହାନ' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍; ଲୋମଟାଙ୍କୁରୀ ଉଠିବ ବର୍ଷା-ଅନୁପମଙ୍କ ଭୂତ କାହାଣୀ
ଇଟିଭି ଭାରତଚ, ଭୁବନେଶ୍ୱର