ପରଦାରେ ଆଦିବି ସେଶ୍- ମୃଣାଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଡକାୟତ'; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜିତିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ, କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ଧୁରନ୍ଧର 2 କ୍ରେଜ ମଧ୍ୟରେ ପରଦାକୁ ଆସିଛି ଆଦିବି ସେଶ୍ ଏବଂ ମୃଣାଲ ଠାକୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଡାକାୟତ୍' ।ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 12:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଦିବି ସେଶ୍ ଏବଂ ମୃଣାଲ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ 'ଡକାୟତ୍: ଏ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି' ଶେଷରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୦ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ମିଶ୍ରିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ନୂତନ ରିଲିଜ୍ଗୁଡ଼ିକର ଆୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ 'ଡକାୟତ' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
'ଡକାୟତ' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍
ସାକନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମ 'ଡକାୟତ' ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 6.50 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ, 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଏହି ନୂତନ ରିଲିଜ୍ ସହ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଉଛି । ଏହି ସଫଳତା ସହ ସ୍ଲିପର୍ ହିଟ୍ 'ଅନାଗାନାଗା ଓକା ରାଜୁ' (5.5 କୋଟି) ଏବଂ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 'HIT: The Second Case' (6.4 କୋଟି) ର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ତଥାପି, ଏହା ହିନ୍ଦୀ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକ 'ଇକ୍କିସ୍' ର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିନାହିଁ, ଯାହା 7 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା ।
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 13 କୋଟି ପାର୍
'ଡକାୟତ' 3,800 ଶୋ’ରେ 6.50 କୋଟିର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତରେ ଏହାର ମୋଟ ଗ୍ରୋସ୍ କଲେକ୍ସନ ୭.୫୭ କୋଟି ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କ୍ରମାଗତ ନେଟ୍ ଆୟ ୬.୫୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୬.୦୦ କୋଟିର ମୋଟ ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ୧୩.୫୭ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣଟି ୧୮୮୩ଟି ଶୋ’ରୁ ୫.୬୦ କୋଟିର ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ ସହ କରିଛି, ଯାହାର ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ୪୧.୦% ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣଟି ୧୯୧୭ଟି ଶୋ’ରୁ ୯୦ ଲକ୍ଷର ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଛି, ଯାହାର ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ୧୨.୦% କମ୍ ଥିଲା ।
ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଏକ ଆକ୍ସନ୍-ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଶାନିଲ୍ ଦେଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏଥିରେ ଆଦିଭି ସେଶ୍ ଏବଂ ମୃଣାଲ୍ ଠାକୁର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଚାରି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଦିବି ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଆଦିଭି ଏବଂ ମୃଣାଲଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିସାରିଛି । 'ଡକାୟତ' ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାହାଣୀ କହେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଏ ଯାହା ସେ କରି ନଥିଲା । ରିଲିଜ ପରେ, ନାୟକ ପ୍ରତିଶୋଧର ପଥ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ