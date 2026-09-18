ETV Bharat / entertainment

ପରଦାରେ 'ଦାଏରା': ପରଫରମାନ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଯାଏଁ.. କେମିତି ରହିଛି ଫିଲ୍ମ? ଆସିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ

'ଦାଏରା'କୁ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି । ଦର୍ଶକମାନେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ୍ ଓ କରିନା କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୟ, ମେଘନା ଗୁଲଜାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

Daayra X Review
Daayra X Review (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । 'ଦାଏରା' ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ମେଘନା ଗୁଲଜାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ତଦନ୍ତମୂଳକ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରିଲର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । ଦର୍ଶକମାନେ ଏଥିରେ ଥିବା ଅଭିନୟ ଏବଂ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜଟିଳ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ କ୍ଲାଇମେକ୍ସକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଏବଂ କରିନାଙ୍କ ଅଭିନୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି।

'ଦାଏରା' ରିଭ୍ୟୁ

ଅନେକ ଦର୍ଶକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରତା, ସଂଯମତା ଏବଂ ନିଜର ହାବଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏକ ସମୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କୁ "ଅସାଧାରଣ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । କରୀନା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ଦୃଢ଼ତା ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି; କେତେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଜର ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । 5ରୁ 4 ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ ଦେଇଥିବା ଏକ ସମୀକ୍ଷାରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଓ କରୀନା ଉଭୟଙ୍କୁ "ସର୍ବୋତ୍ତମ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଏହି ତଦନ୍ତ-ଭିତ୍ତିକ ଡ୍ରାମାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଯଦିଓ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଦର୍ଶକ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅସମାନ ବୋଲି ପାଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଏହାର ଗତି ଏବଂ କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି । ଜଣେ ଦର୍ଶକ ପ୍ରଥମ ଅଂଶକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କାହାଣୀ ଗତି ହରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ବହୁତ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଥିଲା, ଫିଲ୍ମଟିକୁ "ନିରସ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ" ବୋଲି କହି ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଠୋରତାର ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବହୁତ ଧୀରେ ଗତି କରେ । ସମାଲୋଚନା ଫିଲ୍ମର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି । କିଛି ଦର୍ଶକ ପୂର୍ବ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଏବଂ ଶେଷ ସିକ୍ୱେନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚଳିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ପାଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ସେମାନେ ଆଶା କରିଥିବା ନାଟକୀୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।

'ଦାଏରା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ରାଜି' ଏବଂ 'ତଲୱାର' ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ, 'ଦାଏରା' ଜଙ୍ଗଲୀ ପିକଚର୍ସ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମେଘନା ଗୁଲଜାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସହଯୋଗ । କରୀନା କପୁର ଖାନ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ ଅଭିନୀତ, 'ଡାଏରା' ଜଙ୍ଗଲୀ ପିକଚର୍ସ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତୀଲାଲ ଗଡା (ପେନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଦାଏରା' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍: ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଏନକାଉଣ୍ଟର ନା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ? ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ କରୀନା ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମୁହାଁମୁହିଁ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DAAYRA
PRITHVIRAJ SUKUMARAN AND KAREENA
ଦାଏରା ରିଭ୍ୟୁ
ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ କରୀନା କପୁର
DAAYRA X REVIEW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.