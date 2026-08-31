'ଦାଏରା' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍: ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଏନକାଉଣ୍ଟର ନା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ? ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ କରୀନା ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମୁହାଁମୁହିଁ
'ରାଜି' ଏବଂ 'ତଲୱାର' ଭଳି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫିଲ୍ମ ପରେ, ମେଘନା ଗୁଲଜାର "ଦାଏରା" ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 31, 2026 at 3:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଦାଏରା' ସିନେମା ହଲରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି, ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ ଏବଂ କରୀନା କପୁର ଖାନଙ୍କ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅପରାଧ ଥ୍ରୀଲରର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ମେଘନା ଗୁଲଜାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କରୀନା ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ସସପେନ୍ସ ଏବଂ ତୀବ୍ର ରୋମାଞ୍ଚରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ।
ନିର୍ମାତା ସୋମବାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଟ୍ରେଲରର ଏକ ଝଲକ ସେୟାର କରି କରୀନା କପୁର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "କିଛି ସତ୍ୟ ସହଜରେ ଆସେ ନାହିଁ। 'ଡାଏରା' ଦୁନିଆରେ ଆସ।' 'ଦାଏରା'ର ଟ୍ରେଲର ଏବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ।"
"ଦାଏରା" ଟ୍ରେଲର
ଟ୍ରେଲର ଅନୁସାରେ, କରୀନା କପୁର ଖାନ ଡିଜିପି ଅଜୁନି କୋହଲି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଡିସିପି ରମଣ କୁମାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରଟି ଏକ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମାମଲା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦର୍ଶାଇଛି । ଡିସିପି ରମଣ କୁମାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଡିଜିପି ଅଜୁନି କୋହଲି ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ସେ ଏକ ପରିବାରକୁ ଭେଟି 7 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ।
ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଯେତେବେଳେ ଏକ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ନିଖୋଜ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବାରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମାମଲାଟି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଉଠାଯାଏ ଯିଏ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଜଣା ରହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରଟି ନାବାଳକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚାର ଏକ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯାଇଛି ଯେ ନାବାଳକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ଭଳି ଗୁରୁତର ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ । ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ କେବଳ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ସେମାନେ ପରସ୍ପରର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱର ପରିସର ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ।
'ଦାଏରା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ରାଜି' ଏବଂ 'ତଲୱାର' ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ, 'ଦାଏରା' ଜଙ୍ଗଲୀ ପିକଚର୍ସ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମେଘନା ଗୁଲଜାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସହଯୋଗ । କରୀନା କପୁର ଖାନ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ ଅଭିନୀତ, 'ଡାଏରା' ଜଙ୍ଗଲୀ ପିକଚର୍ସ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତୀଲାଲ ଗଡା (ପେନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରାଇମ୍-ଥ୍ରିଲର୍ ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ଫସିଥିଲେ ମାନସୀ ପାରେଖ; ସୁରକ୍ଷିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁମ୍ୱାଇ, ବଖାଣିଲେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ
ଆମୀରଙ୍କୁ 'ଗଜନୀ' କହିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, ସଲମାନଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲେ ଏହା.. କାହିଁକି ?
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ