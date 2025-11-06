ଅଭିନେତା ସବ୍ୟଙ୍କ କଣ୍ଠରେ 'Lets Balijatra', ଗୀତରେ ଦେଲେ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା
କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ । ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି 'Lets Balijatra' ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2025 at 2:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବାଲିଯାତ୍ରା 2025ର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଯାହା 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ଏବର୍ଷର ବାଲିଯାତ୍ରା ଥିମ୍ ରହିଛି 'ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ' । ଏହି ଅବସରରେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ବାଲିଯାତ୍ରା ନେଇ ଏକ ଗୀତ 'Lets Balijatra' ଗାଇଛନ୍ତି । ଯାହା କଟକବାସୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ଭାଇଚାରାକୁ ନେଇ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି । ସବ୍ୟସାଚୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରି ଏହି ଗୀତ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ନିଜ ଇନଷ୍ଟ୍ରାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ 'ବାଲିଯାତ୍ରା' ନେଇ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତ ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''କଟକ ସହର ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ । ନିକଟ ଅତୀତର କିଛି ଘଟଣା ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ମୁଁ ଜାଣିଛି, କଟକରେ ରହୁଥିବା ଓ କଟକକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ମନ ମୋ ଭଳି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇଥିବ । ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିଥିବେ । ପ୍ରକୃତରେ କଟକ ପରା ସେହି ଐତିହାସିକ ସହର ଯାହା ଭାଇଚାରା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ । ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟରେ ଥିବା କଟକ ଓ କଟକ ବାସୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟକୁ, ମୋ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ମୋର ବିଶ୍ଵାସ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ମୋର ହୃଦୟର ଭାଷା । "ବାଉନ ବଜାର ତେପନ ଗଳି, ଭୁଲି ଯାଉ ଆମେ ଝଗଡ଼ା କଳି, ଆମ କଟକିଆଙ୍କ definition ପରା । ଭାଇଚାରା ଆଉ ବାଲିଯାତରା, Lets Balijatra ।" Happy Balijatra, ଜୟ ମାଁ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ । ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ ।''
ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ କଟକରେ ଘଟିଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ
କହିରଖୁଛୁ କି, ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖ ବିଳମ୍ୱିତ ରାତ୍ରିରେ କଟକରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଦରଘାବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବେଳେ ଢେଲା, ପଥର ଓ କାଚ ବୋତଲ ମାଡ଼ରେ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିସିପି ଋଷିକେଷ ଖିଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଘଟଣାରେ ପରେ ଅନେକ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ଭାଇଚାରା ସହରରେ ଏପରି ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ମନେ ପକାଇ ସବ୍ୟସାଚୀ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 'ଅନନ୍ତା'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ବୋଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ୟଙ୍କୁ 'ବାଘୁଣୀ-ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଇକ ଏ ଟାଇଗର'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବାଘୁଣୀ ଫିଲ୍ମକୁ ଅନ୍ତଃର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିକାଶ ନିଗମ (NFDC), ଗ୍ଲୋକାଲ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ୟୁକେ ଲିମିଟେଡ୍, ସିନେମା୪ ଗୁଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଥ ପଣ୍ଡା, ପୃଥୁଲ କୁମାର ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ