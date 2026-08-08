ETV Bharat / entertainment

8ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋହର ଲଗାଇଲେ କ୍ରିକେଟର ରମନଦୀପ ସିଂ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚାର୍ଲି ଚୌହାନଙ୍କୁ କଲେ ବିବାହ

କ୍ରିକେଟର ରମନଦୀପ ସିଂ 8 ବର୍ଷ ଏକାଠି ରହିବା ପରେ କୈସି ୟେ ୟାରିୟାଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚାର୍ଲି ଚୌହାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ।

CRICKETER RAMANDEEP SINGH MARRIAGE
CRICKETER RAMANDEEP SINGH MARRIAGE (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାହର ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ କ୍ରିକେଟର ରମନଦୀପ ସିଂ । ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାର୍ଲି ଚୌହାନଙ୍କ ଧରିଲେ ହାତ । 8ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କକୁ ମୋହର ଲଗାଇ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଖ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଦମ୍ପତି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ, ସାଥୀ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ।

କୈସି ୟେ ୟାରିଆଁରେ ମୁକ୍ତି ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିବା ଚାର୍ଲି, ରମନଦୀପଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରି, ସେ କେବଳ ଏକ ଲାଲ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ସହ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିବାହର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ, ରମନଦୀପ ଏବଂ ଚାର୍ଲି ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆନନ୍ଦ କରଜ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଦମ୍ପତି ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ।

ବିବାହରେ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ ନାମ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଭାରତର ପେସର୍ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନମନ ଧୀର, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କ୍ରିକେଟର ଜସିନ୍ଦର ସିଂହ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଅଭିନେତା ଜୟ ଭାନୁଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ବିବାହର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଆହୁରି ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରମନଦୀପ ଏବଂ ଚାର୍ଲିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଆର ଅଶ୍ୱିନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଅଭିନେତା ନନ୍ଦୀଶ ସାନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆରତୀ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ନନ୍ଦୀଶ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅଭିନନ୍ଦନ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ କାମନା କରୁଛ।" ଆରତୀ ଅନେକ ହୃଦୟ ଇମୋଜି ସହିତ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅଭିନନ୍ଦନ, ତୁମର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଖୁସି ଏବଂ ଏକତା କାମନା କରୁଛ ।"

ରମନଦୀପ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (କେକେଆର) ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି । ସେ ନଭେମ୍ବର ୧୩, ୨୦୨୪ରେ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଟି୨୦ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୪ରେ କେକେଆରର ଆଇପିଏଲ ଟାଇଟଲ ବିଜୟୀ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଚାର୍ଲି ଅନେକ ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ'ରେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୈସି ୟେ ୟାରିୟାଁ, ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫରଏଭର?, ପ୍ୟାର୍ ତୁନେ କ୍ୟା କିୟା ଏବଂ MTV ରୋଡିଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିଆଲିଟି ଶୋ ନାଚ ବଲିୟେରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କିଏ ଆଶୁତୋଷ ସାମଲ ? ବିବାହକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ...

ଜେଣ୍ଡାୟାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କନଫର୍ମ କଲେ ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ଫେମ୍ ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡ

ମିଷ୍ଟ୍ରି ଗାର୍ଲ ସହ ବାଦଶାହାଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ; ପତ୍ନୀ ଇଶା ବିବାହରେ ଲଗାଇଲେ ମୋହର, କହିଲେ 'ପତିଦେବ...'

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RAMANDEEP SINGH MARRIAGE
RAMANDEEP SINGH CHARLIE CHAUHAN
CHARLIE CHAUHAN
କ୍ରିକେଟର ରମନଦୀପ ସିଂଙ୍କ ବିବାହ
CRICKETER RAMANDEEP SINGH MARRIAGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.