ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିଡିଓ ଲିକ୍ ! ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ସିନେ ସଂଘ
ଅସୁସ୍ଥ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଘ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2025 at 11:29 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଅନେକ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ବେଳେ ସେ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ କିଛି ଗୁଜବ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି ଏବଂ ଜୁହୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ।
ଆଜି, ସଂଘର ସଭାପତି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ଜୁହୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦାଖଲ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ପାପାରାଜିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଅନେକ ଅନଲାଇନ୍ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ ଏବଂ ପାପାରାଜି ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଜୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ କଭର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେହି ସର୍ବନିମ୍ନ ଆଚରଣ ସଂହିତା ପାଳନ କରିନାହାଁନ୍ତି ।"
ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଯେ କିଛି ପାପାରାଜି ଏବଂ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଜୀଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନୁମତି ବିନା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ କଏଦ କରିଛନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ ଏବଂ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନେଟରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଅମାନବୀୟ, ବେଆଇନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା 21 ଅନୁଯାୟୀ ଗୋପନୀୟତାର ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ନୈତିକ ପରାଜୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ।"
IFTDA ସଭାପତି ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେହି ଏପରି ଅପରାଧ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ ।" ଘଟଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅସୁସ୍ଥ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଥିବା ପାପାରାଜିଙ୍କ ଉପରେ ତାତିଥିଲେ । ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ଏବଂ ମଧୁର ଭଣ୍ଡାରକର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବା ନିରନ୍ତର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଥିଲେ । ଦୟାକରି ଏକ ପରିବାରକୁ ଏକା ଛାଡିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କରଣ ଜୋହର । ସେ କହିଥିଲେ, ''ଆମ ସିନେମାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାପାରାଜି ଏବଂ ମିଡିଆ ସର୍କସ ଦେଖିବା ଦୁଃଖଦାୟକ । ଏହା କଭରେଜ୍ ନୁହେଁ ଏହା ଅବମାନନା ।"
