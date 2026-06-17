ଜେଣ୍ଡାୟାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କନଫର୍ମ କଲେ ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ଫେମ୍ ଟମ୍ ହୋଲାଣ୍ଡ
ମାସ ମାସର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଭିନେତା ଟମ୍ ହୋଲାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ-କଳାକାର ଜେଣ୍ଡାୟା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 12:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ଭୂମିକା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରିଟିଶ ଅଭିନେତା ଟମ୍ ହୋଲାଣ୍ଡ ବିବାହ ଖବର ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ-କଳାକାର ଜେଣ୍ଡାୟାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ଦିନରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ଫୋଲୋ କରୁଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଛି । ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି ।
ସେଲିବ୍ରିଟି ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଲ ରୋଚ୍ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାରୋହରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ପରେ ଟମ୍ ହୋଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଜେଣ୍ଡାୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ହଲିଉଡ୍ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ ହୋଲାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଜେଣ୍ଡାୟା ସେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟମ୍ ହୋଲାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜେଣ୍ଡାୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ।
ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଟମ୍ ହୋଲାଣ୍ଡ ଭାଇରାଲ୍ ଏଆଇ-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଜେଣ୍ଡାୟାଙ୍କୁ ଇଟାଲୀର ଲେକ୍ କୋମୋରେ ଏକ ମକ୍ ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜେଣ୍ଡାୟା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ, ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୋକା ହୋଇଛନ୍ତି କି, ହୋଲାଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ନା, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଥିଲେ ।" ଏପରି କରି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ପ୍ରକୃତରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ହୋଲାଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ । ସେ କହିଥିଲେ, "ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣ ।"
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଟମ୍ ହୋଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଜେଣ୍ଡାୟା ତିନୋଟି ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି । 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ହୋମକମିଂ','ଫାର୍ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍', ଏବଂ 'ନୋ ୱେ ହୋମ୍'। ଏହି ଯୋଡ଼ି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ନୋଲାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦ ଓଡିସି' ରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଦେଖାଯିବେ, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ମହାକାବ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିନେମାରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଜଲୱା; ଫିଦା ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଭାରତରେ କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?
ଭାରତ ପ୍ରଶଂସାରେ ହଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଟମ କ୍ରୁଜ, କହିଲେ 'ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ