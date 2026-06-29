ETV Bharat / entertainment

ବିବାହର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲଗା ହେବେ ଗୌରବ ଖନ୍ନା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା, ଲକ୍ ଅପ୍ ଶୋ'ରେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଖୁଲାସା

ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା ଲକ୍ ଅପ୍ ଶୋ'ରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ସହ ଛାଡପତ୍ର ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ବିବାହର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲଗା ହେବେ ଦମ୍ପତି ।

AKANKSHA CHAMOLA GAURAV DIVORCE
AKANKSHA CHAMOLA GAURAV DIVORCE (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 10:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୌରବ ଖନ୍ନା ୧୦ ବର୍ଷ ବିବାହ ପରେ ଛାଡପତ୍ର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆକାଂକ୍ଷା 'ଲକ୍ ଅପ୍' ସିଜିନ୍ ୨ର ପ୍ରିମିୟର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଲଗା ହେବା ନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଏହି ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶ 'ଲକ୍ ଅପ୍' ହୋଷ୍ଟ ଫାରା ଖାନ ଏବଂ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା ।

'ଲକ୍ ଅପ୍' ଶୋ'ରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା ପରିଚୟ ରାଉଣ୍ଡ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । 'ଏକ୍ସପୋଜ୍' କାର୍ଡ ଟାସ୍କରେ, ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଆକାଂକ୍ଷା କହିଥିଲେ, "ଗୌରବ ଏବଂ ମୁଁ ଛାଡପତ୍ର ନେଉଛୁ । ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଅଲଗା ରହୁଛୁ, ଏବଂ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ..." ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥିଲେ । ସେ କହିଲେ, "ତେଣୁ, ଏହା ମୋର ଗୁପ୍ତ କଥା।"

ଆକାଂକ୍ଷା ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଲଗା ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାରସ୍ପରିକ ଥିଲା । ସେ ଏବଂ ଗୌରବ ଖାନ୍ନା ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହା ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା । ଆମେ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଲଗା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି । ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗୌରବ ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି । ଆମେ ଏବେ ବି ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେଉ । ଆମେ ଭାବୁନାହୁଁ ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ସାଥୀ ଭାବରେ ଠିକ୍ କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବହୁତ ଭିନ୍ନ, ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକାଠି ରହିବା ଜଡିତ ନୁହେଁ ।" ଆକାଂକ୍ଷା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା, ଏବଂ ଶେଷରେ, ସେମାନେ ଏବେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ବିଚ୍ଛେଦର ଗୁଜବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, "ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦା ହୃଦୟ ବଳିଦାନ ପାଇଥାଏ ।" କହିରଖୁଛୁ କି, ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା ଏବଂ ଗୌରବ ଖାନ୍ନା ଏକ ଅଡିସନ୍ ରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଡେଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ନଭେମ୍ବର 24, 2016 ରେ ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କାନପୁରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ବିଗ ବିସ 19' ଟ୍ରଫି ହାତେଇଲେ ଗୌରବ ଖନ୍ନା

'ବିଗ୍ ବସ୍ ଏକ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍, ସ୍ଥିର ରହି ଜିତିହେବ': ଗୌରବ ଖନ୍ନା

ବିବାହର 4ବର୍ଷ ପରେ ମୌନି-ସୂରଜଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଲା ସମ୍ପର୍କ, ପୋଷ୍ଟ କରି ଛାଡପତ୍ର କଲେ ଘୋଷଣା

ସୁନୀତାଙ୍କ ସହ ଛାଡପତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା; ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା, କହିଲେ ' ଏହା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର'

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

GAURAV KHANNA DIVORCE
AKANKSHA CHAMOLA
ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର
ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା
AKANKSHA CHAMOLA GAURAV DIVORCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.