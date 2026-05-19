ଯାତ୍ରା ମାଲିକାଣୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ମାମଲା, କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ଯାତ୍ରା ମାଲିକାଣୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ । ପ୍ରାପ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ନଦେଇ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ କଳାକାର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 19, 2026 at 3:14 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ଅଡୁଆରେ ଜଣାଶୁଣା ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ‘ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ’ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକାଣୀ ପୁଷ୍ପଲତା ପଣ୍ଡା ଓରଫ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ନିଜ ପାର୍ଟିର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ନଦେଇ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଏନେଇ ନିମାପଡା ଥାନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପାର୍ଟିର ସହ କଳାକାର ତଥା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଚଳାଉଥିବା ସୁଧାଂଶୁ ଦାସ ।
ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ନିମାପଡ଼ା ଖେଲାର ସ୍ଥିତ ରକ୍ଅନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ସହ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ପାଟିର ମାଲିକାଣୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ୧୭ଟି ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୬ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ୧୧ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟଙ୍କା କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାକି ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଧାଂଶୁ ତାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କଥା କହିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
କୌଣସି ଉପାୟ ନପାଇ ଶେଷରେ ସୁଧାଂଶୁ ଦାସ ନିମାପଡ଼ା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେପଟେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମତାମତ ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
'ପ୍ରାପ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ନଦେଇ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ'
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ''ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୨୮ ତାରିଖରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ପିଲା ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି ତୁ ରଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ । ପେମେଣ୍ଟ କଥା ହୋଇଥିଲୁ । ମୁଁ ଯାଇ କାମ କଲି ଏପ୍ରିଲ ୨୮ ତାରିଖରୁ ମେ ମାସ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଛି । ୧୧ ଦିନର ପଇସା ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ । ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି କହି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ନିମାପଡା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗ୍ରୁପକୁ ମୋର ଗ୍ରୁପର ୪ ପୁଅ ୪ ଝିଅ ଯାଇଥିଲେ । ପାଖାପାଖି ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଅଛି । ମୋ ପେମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଦେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବି ।''
ସହଯୋଗୀ ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ପିଲା ନେଇ ଯାଇଥିଲା ସାନ ଭାଇ । ରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୧୨/୧୩ ଦିନ କାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ ଆମର କାକଟପୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ପଇସା ଦେବି । ପଇସା ନ ମିଳିବା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସାନ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆହୋଇଛି । ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଡେଲି ପେମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି । ସେମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ । ଏଣୁ ଆମ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆମେ ଖୁସି ସେ ବି ଖୁସି ହେବେ ।''
ନିମାପଡା, ଇଟିଭି ଭାରତ