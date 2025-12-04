'କାନ୍ତାରା' ମିମିକ୍ରି ବିବାଦ; ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା
'କାନ୍ତାରା' ମିମିକ୍ରି କରିବା ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କୁ ପଡିଲା ଭାରୀ । ସମାଲୋଚନା ପରେ ଏବେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ।
Published : December 4, 2025 at 1:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କାନ୍ତାରା' ମିମିକ୍ରି କରି ବିବାଦରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂ । ସମାଲୋଚନା ପରେ ଏବେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ ଓକିଲ ହାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଭୀରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାନ୍ତାରାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଟୁଲୁ ଆତ୍ମା-ପୂଜା ପ୍ରଥାକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେଥାଲ ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI) ୨୦୨୫ର ସମାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିନେତା ପବିତ୍ର ଦୈବ ପରମ୍ପରାକୁ ଉପହାସ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଣବୀରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଟୁଲୁ ଭାଷାଭାଷୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଘାତ କରିଛି । ସେ ପୋଲିସକୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ "ଇଚ୍ଛୁକ, ଅସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ବିଗାଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
IFFI ୨୦୨୫ରେ କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଦୈବ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକରଣ ପାଇଁ ସମାଲୋଚିତ ହେବା ପରେ ଅଭିନେତା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିବା ପରେ ଏହା ଆସିଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଗୋଆରେ IFFIର ସମାପନୀ ସମାରୋହ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା । ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, ରଣଭୀର ପାରମ୍ପରିକ ଦୈବ ପ୍ରଥାକୁ ଉପହାସ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯାହା କାନ୍ତାରାର କାହାଣୀର ମୂଳ ଗଠନ କରିଥାଏ ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତା ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ପଞ୍ଜୁରଲି ଏବଂ ଗୁଲିଗା ଦୈବଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ନକଲ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଶୋଭନୀୟ, ଅପମାନଜନକ ଏବଂ ହସ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲେ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରଣବୀର ଦୈବଙ୍କୁ ଏକ "ମହିଳା ଭୂତ" ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆବେଦନକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଭୁଲ୍ ଚିତ୍ରଣ ।
ଓକିଲ ମେଥାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରିତ ଦୈବ ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏକ ରୂପକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏବଂ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରଣଭୀରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏକ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆଘାତ ଦେବା ସହିତ ସମାନ । ରଣଭୀରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦୈବ ଅନୁଗାମୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବିଚଳିତ କରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଅଭିଯୋଗ ରଣଭୀରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦାବି କରୁଛି
ଆବେଦନ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିନେତା ରଣଭୀରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ଧାରା 299, ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଇଙ୍ଗିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଧାରା 302, ଧର୍ମ, ଭାଷା କିମ୍ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଧାରା 196 ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ଧାରା 352 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।ଓକିଲ ପୋଲିସକୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ ।
କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ରଣଭୀର
ରଣଭୀର ସିଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଫିଲ୍ମରେ ଋଷଭଙ୍କ ଚମତ୍କାର କାମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ଥିଲା । ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ସମ୍ମାନ ଅଛି । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ମାନ କରିଆସିଛି । ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"
