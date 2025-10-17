ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେ, 3ୟ ଥର ହେଲା ଗୁଳିମାଡ଼
ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2025 at 10:22 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାନାଡା କାଫେ ପୁଣିଥରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଗୁରୁବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଘଟଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୌଇଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
VIDEO | Shots were fired at comedian Kapil Sharma's restaurant for the third time since its opening in July in Canada's Surrey. The Surrey Police Service (SPS) is investigating after reports of shots being fired at the business on 85 Avenue and 120 Street on Thursday, around 3:45… pic.twitter.com/6Cl3fwlZVo— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2025
କପିଲ ଶର୍ମା କାଫେରେ ଗୁଳିମାଡ଼
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ସେବା (SPS) ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ୩:୪୫ ସମୟରେ ସହରର ନ୍ୟୁଟନ ପଡ଼ୋଶୀର ୧୨୦ ଷ୍ଟ୍ରିଟର ୮୪୦୦ ବ୍ଲକରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଖବର ପାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥ୍ଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଫଳରେ କାଫେର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା । SPS ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ଯେ କେହି ଆହତ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି । ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ SPS ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ତଦନ୍ତକାରୀ ସହାୟତା ଟିମ୍ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ହୋଇଛି କପିଲଙ୍କ କାଫେରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି ।
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस पोस्ट के मुताबिक कुलवीर सिद्धू नाम के शख्स ने ज़िम्मेदारी लेते हुए लिखा है कि SURREY (कनाडा) में कपिल शर्मा के KAPS CAFE पर फायरिंग उसी ने करवाई है। इतना ही नहीं इस मामले में इस शख्स ने फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है.. pic.twitter.com/bQqLdXWEPl— Rajneesh Sharma (@Rajnees52305809) October 16, 2025
ଘଟଣା ପଛରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ
ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ଜଡିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଲବୀର ସିଦ୍ଧୁ ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରି ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ୱାହେଗୁରୁ ଜୀ କା ଖାଲସା, ୱାହେଗୁରୁ ଜୀ କି ଫତେହ । ସରେର କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେରେ ଆଜିର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମୁଁ, କୁଲବୀର ସିଦ୍ଧୁ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡି ଢିଲୋନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କୌଣସି ଖରାପ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବ । ବଲିଉଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ; ଗୁଳି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିପାରେ ।"
କପିଲଙ୍କ କାଫେକୁ 3ୟ ଥର ଟାର୍ଗେଟ
କହିରଖୁଛୁ କି, ଯଦିଓ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । କପିଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି । ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କପିଲଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗୁଳିଚାଳନା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପରେ, ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ କାଫେ ପୁଣି ଖୋଲିଥିଲା ।
