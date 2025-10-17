ETV Bharat / entertainment

ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେ, 3ୟ ଥର ହେଲା ଗୁଳିମାଡ଼

ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ।

KAPIL SHARMA CAFE FIRING
KAPIL SHARMA CAFE FIRING (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 17, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାନାଡା କାଫେ ପୁଣିଥରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଗୁରୁବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଘଟଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୌଇଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

କପିଲ ଶର୍ମା କାଫେରେ ଗୁଳିମାଡ଼

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ସେବା (SPS) ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ୩:୪୫ ସମୟରେ ସହରର ନ୍ୟୁଟନ ପଡ଼ୋଶୀର ୧୨୦ ଷ୍ଟ୍ରିଟର ୮୪୦୦ ବ୍ଲକରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଖବର ପାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥ୍ଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଫଳରେ କାଫେର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା । SPS ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ଯେ କେହି ଆହତ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି । ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ SPS ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ତଦନ୍ତକାରୀ ସହାୟତା ଟିମ୍ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ହୋଇଛି କପିଲଙ୍କ କାଫେରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି ।

ଘଟଣା ପଛରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ

ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ଜଡିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଲବୀର ସିଦ୍ଧୁ ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରି ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ୱାହେଗୁରୁ ଜୀ କା ଖାଲସା, ୱାହେଗୁରୁ ଜୀ କି ଫତେହ । ସରେର କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେରେ ଆଜିର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମୁଁ, କୁଲବୀର ସିଦ୍ଧୁ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡି ଢିଲୋନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କୌଣସି ଖରାପ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବ । ବଲିଉଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ; ଗୁଳି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିପାରେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପୁଣି କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଘଟଣା ପଛରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡୀ ଢିଲୋଁ

କପିଲଙ୍କ କାଫେକୁ 3ୟ ଥର ଟାର୍ଗେଟ

କହିରଖୁଛୁ କି, ଯଦିଓ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । କପିଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି । ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କପିଲଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗୁଳିଚାଳନା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପରେ, ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ କାଫେ ପୁଣି ଖୋଲିଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

KAPIL SHARMA CANADA CAFE
KAPIL SHARMA
କପିଲ ଶର୍ମା କାଫେରେ ଗୁଳିମାଡ
କପିଲ ଶର୍ମା
KAPIL SHARMA CAFE FIRING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.