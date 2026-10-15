'ମୋତେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନି...' ନାଁ ନ ନେଇ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଗୁଲୁଆ
ପୁଣି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡି ହାଟରେ ଗଡିଲା ଗୁଲୁଆ ବର୍ଷା ପାରିବାରିକ କଳି । ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ପରେ ପୁଣି ଗୁଲୁଆ କଲେ ପୋଷ୍ଟ ।କହିଲେ, 'ଯାହା ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ...'
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 3:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ କମେଡିଆନ ଗୁଲୁଆ ଓରଫ ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ପାରିବାରିକ କଳି ଥମିବାର ନା ନେଉନି । ଦିନକୁ ଦିନ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାଦ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ୱରରେ ଗୁଲୁଆଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷା ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବର୍ଷା । ତାପରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲୋଦିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରିଚାଲିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଉଭୟଙ୍କ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରଧୀନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ପରସ୍ପରରପ ସମାଧାନ ହେବା ସହ ବର୍ଷା 20 ଲକ୍ଷ ଦାବି କରିଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଲୁଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏଥିରେ ବର୍ଷା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ କରି ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସହ କୋର୍ଟକୁ ଆସି ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
'ଯାହା ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ...'
ଗୁଲୁଆ ନିଜ ଫେସବୁକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି, ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି କାଲି କୋର୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ । କାଲି ଆମର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି । ଆମେ କୋର୍ଟରେ ବସି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା । ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଓ ଆଇନଗତ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ହାତଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ କରି ମୋତେ ଆଉ ମାନସିକ ଭାବେ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆମର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୋର୍ଟରେ ହେଉ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନୁହେଁ ।''
'ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିଡିଓ କରି ମୋତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ'
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''କାଲି କୋର୍ଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା । ଏହା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ରହିବା । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ବିଷୟଟି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହ ଶେଷ ହେଉ । ଦୟାକରି ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିଡିଓ କରି ମୋତେ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମୋର କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେବା କିମ୍ବା ହଇରାଣ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ । ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶାନ୍ତିରେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ । ଏହା ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ । ଦୟାକରି କାଲି କୋର୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।''
ଗୁଲୁଆ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 2023ରେ ଗୁଲୁଆ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ୮ ବର୍ଷର ଡେଟ୍ କରିବା ପରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର । 2023 ବିବାହର 2ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସେ ଏଭଳି କିଛି ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଗୁଲୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଜଣେ କମେଡିଆନ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଓଲିଉଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଲୋକେ ପରଦାରେ ଦେଖିଥିଲେ । 2023ରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କର୍ମ'ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ସେହିପରି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଟିଭି ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।