କକଟେଲ୍ 2'କୁ ମିଳିଲା CBFC ମଞ୍ଜୁରୀ; ବିନା କଟରେ ଆସିବ ସାହିଦ୍-କ୍ରିତି-ରଶ୍ମିକା ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ
'କକଟେଲ୍ 2' ସେନ୍ସରସିପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି କୌଣସି ଭିଜୁଆଲ୍ କଟ୍ ବିନା ସେନ୍ସରସିପ୍ ବୋର୍ଡରୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 10:31 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାହିଦ କପୁର, କ୍ରିତି ସାନନ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'କକଟେଲ୍ 2' ଏବେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଫିଲ୍ମଟି କୌଣସି ଭିଜୁଆଲ୍ କଟ୍ ବିନା ସେନ୍ସରସିପ୍ ବୋର୍ଡରୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି । ଯାହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କୌଣସି ସିନ୍ କଟ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସିନ୍ - ରୋମାଣ୍ଟିକ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ସିନ୍ ସମେତ - ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ରୂପରେ ରଖାଯାଇଛି । ତଥାପି, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବୋର୍ଡ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅଡିଓରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକରେ ସବଟାଇଟେଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏହା ସହ 'ଅଗ୍ନି' (ଅଗ୍ନି) ଶବ୍ଦକୁ 'ଦିୟା' (ଦୀପ) ସହ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଫିଲ୍ମରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ବୋର୍ଡ 'ୟୁ ଅନ ଦି ରନ୍' ର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ।
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅର୍ଡରରେ ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶଟି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, କଳାକୃତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି କି କେବଳ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, 'କକଟେଲ୍ 2'କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା 'A' ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ରନଟାଇମ୍ 149.19 ମିନିଟ୍; ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, 'କକଟେଲ୍ 2' 2 ଘଣ୍ଟା, 29 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 19 ସେକେଣ୍ଡ ଲମ୍ବା ।
ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖରେ 'କକଟେଲ୍ 2'ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ଏହା କ୍ରିତିଙ୍କ 12 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅରରେ ପ୍ରଥମ 'ଆଡଲ୍ଟ ରେଟେଡ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ପାଇଁ, 'ଆନିମଲ୍' ପରେ 'A' ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏହି ସମୟରେ ସାହିଦଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ତାଙ୍କ ସିନେମା ତାଲିକାରେ 'କମିନେ', 'ଉଡତା ପଞ୍ଜାବ', 'କବୀର ସିଂହ', ଏବଂ 'ଓ'ରୋମିଓ' ପରେ ଆଉ ଏକ 'ଆଡଲ୍ଟ ରେଟେଡ' ଫିଲ୍ମ ଯୋଡି ହୋଇଛି ।
'କକଟେଲ୍ 2' 'କକଟେଲ୍' ସିକ୍ୱେଲ୍
'କକଟେଲ୍ 2' ହେଉଛି 2012 ର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ 'କକଟେଲ୍' ସିକ୍ୱେଲ୍ । ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ, ଡାଏନା ପେଣ୍ଟି ଏବଂ ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲି ଖାନ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ମୂଳ ଫିଲ୍ମଟି ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିବା ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରେମ ତ୍ରିକୋଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା । ମୂଳ ଫିଲ୍ମ ପରି, ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ହୋମି ଆଦାଜାନିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଦିନେଶ ବିଜାନଙ୍କ ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ମ୍ୟାଡକ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଲଭ ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅଙ୍କୁର ଗର୍ଗଙ୍କ 'ଲଭ ଫିଲ୍ମସ୍' ଦ୍ୱାରା ସହ-ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ପ୍ରୀତମ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୀତ ରହିଛି। ସିକ୍ୱେଲ୍ ତରୁଣ ଜୈନ ଏବଂ ଲଭ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଓଡିଆନ' ସହ କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ମାଲାୟାଲମ୍ ଡେବ୍ୟୁ, ଏହି ତାରକା ଆସିବେ ନଜର
ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦: ସଲମାନଙ୍କ ଶୋ’ରେ ନଜର ଆସିବେ କି ରାପର୍ ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ