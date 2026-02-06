ETV Bharat / entertainment

'ଗୋଦାନ' ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି' କଲେ ଘୋଷଣା, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଗୋ-ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର

ହିନ୍ଦୀ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ 'ଗୋଦାନ' ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଜୀ । କର ମୁକ୍ତ କଲେ ଘୋଷଣା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋ-ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ନେଇ ଦେଲେ ସୂଚନା ।

CM MOHAN MAJHI WATCHED FILM GODAAN
'ଗୋଦାନ' ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 6, 2026 at 8:45 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ହିନ୍ଦୀ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ 'ଗୋଦାନ'ର ପ୍ରିମିୟରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଫିଲ୍ମଟି ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝାଇବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗୋଦାନ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରହିଛି । ସପରିବାରରେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଦାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ 'ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋ-ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

cm mohan majhi on film godaan (ETV Bharat Odisha)

'ଗୋଦାନ' ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି' ଘୋଷଣା

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ 'ଗୋଦାନ'ର ପ୍ରିମିୟର ଦେଖିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 'ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି' ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ଯ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଗୋ-ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବବିହ୍ଵଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଦାନ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଟେ । ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ରଖିବା ସହ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝାଇବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ।

cm mohan majhi declared godaan movie tax free in odisha
cm mohan majhi declared godaan movie tax free in odisha (ETV Bharat Odisha)


ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଶଂସାରେ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଦାନ ଭଳି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସିନେମା ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୁଝାମଣାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ସେ ଯୁବ ପୀଢ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସପରିବାରେ ଦେଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ସମାଜରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବନାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜିଠାରୁ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଥିବା ସିନେମାର ଏହି ପ୍ରିମିୟରରେ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ବିନୋଦ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ବିଧାୟକଗଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

cm mohan majhi watched film godaan
cm mohan majhi watched film godaan (ETV Bharat Odisha)

godaan film screening
godaan film screening (ETV Bharat Odisha)

'ଗୋଦାନ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିନୋଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ "ଗୋଦାନ" ଆଜି ୬ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । "ଗୋଦାନ" କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି, ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଳାକାର ଏବଂ ଅତିଥିମାନେ ସମାଜକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ କେବଳ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ "ଗୋଦାନ" ର ମହିମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଫିଲ୍ମଟି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ନୋଏଡା, ମଥୁରା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି । କାହାଣୀକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମରେ ଅନେକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ "ଗୋଦାନ" ଏକ ଗଭୀର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଫିଲ୍ମ । ଫିଲ୍ମରେ ମନୋଜ ଯୋଶୀ, ଉପାସନା ସିଂ, ରେଜାଶ ସୈସ, ସାହିଲ ଆନନ୍ଦ ବଳି କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

cm mohan majhi watched film godaan
cm mohan majhi watched film godaan (ETV Bharat Odisha)


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ODISHA CM MOHAN MAJHI
GODAAN
ଗୋଦାନ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
CM MOHAN MAJHI WATCHED FILM GODAAN

