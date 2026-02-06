'ଗୋଦାନ' ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି' କଲେ ଘୋଷଣା, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଗୋ-ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର
ହିନ୍ଦୀ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ 'ଗୋଦାନ' ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଜୀ । କର ମୁକ୍ତ କଲେ ଘୋଷଣା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋ-ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ନେଇ ଦେଲେ ସୂଚନା ।
Published : February 6, 2026 at 8:45 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ହିନ୍ଦୀ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ 'ଗୋଦାନ'ର ପ୍ରିମିୟରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଫିଲ୍ମଟି ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝାଇବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗୋଦାନ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରହିଛି । ସପରିବାରରେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଦାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ 'ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋ-ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ଗୋଦାନ' ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି' ଘୋଷଣା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ 'ଗୋଦାନ'ର ପ୍ରିମିୟର ଦେଖିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 'ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି' ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ଯ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଗୋ-ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବବିହ୍ଵଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଦାନ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଟେ । ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ରଖିବା ସହ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝାଇବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ।
ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଶଂସାରେ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଦାନ ଭଳି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସିନେମା ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୁଝାମଣାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ସେ ଯୁବ ପୀଢ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସପରିବାରେ ଦେଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ସମାଜରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବନାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜିଠାରୁ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଥିବା ସିନେମାର ଏହି ପ୍ରିମିୟରରେ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ବିନୋଦ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ବିଧାୟକଗଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ଗୋଦାନ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିନୋଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ "ଗୋଦାନ" ଆଜି ୬ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । "ଗୋଦାନ" କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି, ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଳାକାର ଏବଂ ଅତିଥିମାନେ ସମାଜକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ କେବଳ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ "ଗୋଦାନ" ର ମହିମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଫିଲ୍ମଟି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ନୋଏଡା, ମଥୁରା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି । କାହାଣୀକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମରେ ଅନେକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ "ଗୋଦାନ" ଏକ ଗଭୀର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଫିଲ୍ମ । ଫିଲ୍ମରେ ମନୋଜ ଯୋଶୀ, ଉପାସନା ସିଂ, ରେଜାଶ ସୈସ, ସାହିଲ ଆନନ୍ଦ ବଳି କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
