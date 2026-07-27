ETV Bharat / entertainment

'ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା...', ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 16 ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।

celebs on jyotirmayee nayak
celebs on jyotirmayee nayak (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 10:23 AM IST

|

Updated : July 27, 2026 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜନ୍ 16 ଟ୍ରିଫି ହାତେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ସହ ସେ ଓଲିଉଡ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁଆଡୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର, ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର, ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜନ୍-୧୬ର ବିଜେତା ହୋଇ ଆମ ମାଟିର ନାଁ ସାରା ଦେଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ସ୍ନେହ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଓ ଉଦୀୟମାନ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି ।''

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡା ଏକ୍ସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜନ୍ ୧୬ର ବିଜେତା ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।''

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ୍ସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ୧୬ର ବିଜେତା ହୋଇ ସଭିଙ୍କ ଗୌରବ ସାଜିଛନ୍ତି। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସେ ହାସଲ କରିଥିବା ସଫଳତା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ତାଙ୍କର ଆହୁରି ସଫଳତା ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି ।'' ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ସଫଳତା ନେଇ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଭାବାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଡ଼ିଦା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଉଁଶନାଳ ଗ୍ରାମର ସୁକନ୍ୟା ସୁଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍–୧୬ର ବିଜୟୀ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ଚକ୍ରଧର ନାୟକ ଓ ଗୌରୀମଣି ନାୟକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଭା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ଅଗଣିତ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କଣ୍ଠର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତୁ—ଏହାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।''

ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ସେପଟେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସବ୍ୟସାଚୀ ଲେଖିଛନ୍ତି,'' ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗର୍ବିତ ... ମହାପ୍ରଭୂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସଫଳତା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ।'' ଏଲିନା ସାମନ୍ତାରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି,''ଅଭିନନ୍ଦନ, ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ । ଓଡ଼ିଶା ତୁମକୁ ଭାରତୀୟ ଆଇଡଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଆମକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କଲ । ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ନିଜ ଉପରେ ରଖ ବିଶ୍ୱାସ...', ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ

ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ , ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜିନ୍-16 ଟ୍ରଫି ହାତେଇଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : July 27, 2026 at 10:45 AM IST

TAGGED:

JYOTIRMAYEE NAYAK
INDIAN IDOL SEASON 16 WINNER
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ
ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ
INDIAN IDOL S16 WINNER JYOTIRMAYEE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.