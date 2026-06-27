ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଥିଏଟରରୁ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ।କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହେବ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡିଜିଟାଲ୍, ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ୍ । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହଲରୁ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସିନେମାକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 11:16 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: "ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ । ତେଣୁ ଏହାର ବିକାଶ ତଥା କଳାକାରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ‘ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୀତି’ ପ୍ରଣୟନ ହେବ । ଏଥିସହ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ହେବ ସିନେମା ହଲ୍ ।'' ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ୩୫ତମ ଓ ୩୬ତମ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିକାଶ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିସହ ସେ ନିର୍ମାତା ମାନଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅହଂ ଦେବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦିଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଜଣାଇବାକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକୁ କିଭଳି ଏକ ସିନେମାର କାନଭାସ କରିହେବ ସେ ଫିଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।
'ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ''କଳାକାରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତମାନର ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହି ଦିଗରେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଅଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇ କାମ କରିବା । ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାକୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହଲରୁ ବାହାର କରି ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ସିନେମାକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ।''
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଏବଂ ଏହାର ଆରମ୍ଭକୁ ମନେ ପକାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ''୧୯୩୬ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସେହି ବର୍ଷ ହିଁ ମହାନ ରାସ-ସ୍ରଷ୍ଟା ମୋହନସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ସୀତା ବିବାହ’ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ । ଅତୀତରେ ‘ମାୟା ମିରିଗ’, ‘ଭୁକା’, ‘ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ’ ଏବଂ ‘ହାକିମ ବାବୁ’ ଭଳି କାଳଜୟୀ ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା । ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଣି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଯୁବ ପିଢୀ ‘ଦମନ’, ‘ପ୍ରତୀକ୍ଷା’, ‘ଶଲା ବୁଢ଼ା’, ‘ପୁଷ୍କରା’, ‘ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ’ ଏବଂ ‘ବର ବଧୂ’ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମାଟିର ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ।''
'କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ୍'
ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଷୟିକ ଯୁଗ ଓ ଓଟିଟି (OTT) ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଯୁଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ନୂତନ ପିଢ଼ି ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନିଂ ଏବଂ VFX କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆପଣେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇଦେବା ସହ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି, ଯେପରି ଆମ ପିଢ଼ିକୁ କାମ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସିନେମା ଟୁରିଜିମ୍ (Cinema Tourism) ର ବିକାଶ କରିବାକୁ ସେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ସାଜିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଆଧୁନିକତା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମୌଳିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଏଟରକୁ ଫେରିବେ । ସେହିପରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ବା ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଛରେ ଶହ ଶହ ପରିଚୟହୀନ ଟେକନିସିଆନ, ଲେଖକ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ।''
'ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ': ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ
ସେହିପରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବସେବା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, ''ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ । ସରକାର ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ । କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନୂଆ ରୂପ ପାଇବା ସହ ସିନେ ପଲିସ ସହ ପୁଣି ଠାରେ ଆମ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ହସିବ ଓ ତା ପୂର୍ବ ଗୌରବ । ଏହାସହ ଏହାର ବିଯାସ ଦିଗରେ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ସହ ଯାହା ଭଲ ହେଇପାରିବ ତାହା ସରକାର ଏହାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କରିବେ ସେନେଇ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅହଂ ଦେଇଛନ୍ତି ।''
ସେହିପରି ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ''ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନୋମିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଏଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇଦିଆଯିବ । ସିନେ କଳାକାର କେବଳ ନିଜ କଳା ପାଇ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗେଇନେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ।''
'ସରକାରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ': କଳାକାର
ସେପଟେ ସିନେ କଳାକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୁରସ୍କୃତ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକ ସିନେମାର ବିକାଶ ଓ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରୟାସରେ ଏହା କରାଯିବ । ପୂର୍ଵଜର ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିଛି । ସେହି ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆମ ଜୀବନ ଜିବିଜା ସାଜିଥିବା ଶିଳ୍ପକୁ କିଭଳି ଏକ ନୂଆ ଦିଗାନ୍ତରେ ନେଇ ହେବ ସେନେଇ ସବୁ ସହଯୋଗ ଆମେ କରିବୁ । ପୁରସ୍କାର ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଆଗକୁ କିଭଳି ନିଛକ ଓ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ସିନେମାର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ ସେ ଦିଗରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ଵ ରହିବୁ ।''
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, ୨୦୨୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ‘ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସମ୍ମାନ’ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ୨୦୨୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନମ୍ରତା ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ ୨୦୨୩ ଓ ୨୦୨୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୬୨ଟି ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ହାସଲ କରିଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ, ଦିଗପହଣ୍ଡିର ବିଧାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କୋରେଇର ବିଧାୟକ ତଥା ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଏବଂ ଏକାମ୍ର-ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବାବୁ ସିଂ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଣବ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହାସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର, ସିନେ ଟେକ୍ନିସିଆନ, କଳାପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ: ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନମ୍ରତା ଦାସଙ୍କୁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପି ସାଧନା ସମ୍ମାନ, ହରିହର ଓ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରିପାଇବ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା: ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର