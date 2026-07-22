ETV Bharat / entertainment

CJP Protest: କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନ ମିଳିବା ନେଇ ଖପ୍ପା ଫ୍ୟାନ୍ସ, 71ହଜାର ଫଲୋଅର୍ସ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍ କଲେ ବନ୍ଦ

ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ପେଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

KATRINA KAIF
KATRINA KAIF (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 5:14 PM IST

|

Updated : July 22, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଛାତ୍ରମାନେ 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' (CJP) ବ୍ୟାନର ତଳେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫ୍ୟାନ ପେଜ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ।

ମଙ୍ଗଳବାର, 21 ଜୁଲାଇରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ପେଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କହି ଯେ ସେମାନେ "ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ସାହସର ଅଭାବ ଥିବା" କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ । 'katholic_fans' ନାମକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫ୍ୟାନ ପେଜର 71,000 ରୁ ଅଧିକ ଫୋଲଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ।

ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ନ କହିବାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି ।

କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ, ଫ୍ୟାନ ପେଜଟି ଲେଖିଥିଲା: "ଦେଶ ପ୍ରଥମେ; ମୁଁ ଏହି ଫ୍ୟାନ ପେଜକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି କାରଣ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ସାହସ ନାହିଁ । ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ, ତଥାପି ତୁମେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାର ତୁମର ସାହସ ନାହିଁ। ତୁମର କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହେବା ପରେ ତୁମେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛ । ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନଫଲୋ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଫ୍ୟାନ ପେଜକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି । ତୁମେ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ।"

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CJP ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବଲିଉଡର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପ୍ରବୀଣ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶବାନା ଆଜମି, ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ବିଜୟ ବର୍ମା, ସୋନୁ ସୁଦ, ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା, ଦିଶା ପଟାନିଙ୍କ ଭଉଣୀ ଖୁସ୍ବୁ ପଟାନି, ଅରିଜିତ ସିଂହ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ରାଜ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଶବାନା ଆଜମି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 'ସଂସଦ ଚଲୋ' (ସଂସଦକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ) ପ୍ରତିବାଦରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ପ୍ରତିବାଦ: ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଅରିଜିତ ସିଂ, ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପହଞ୍ଚିଲେ ଦିଶା ପାଟାନିଙ୍କ ଭଉଣୀ

CJP ପ୍ରତିବାଦ: ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ

ପୁଣି କହିବ 'ଦେଶଦ୍ରୋହୀ'...! CJP ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ହିଂସା ନେଇ ଦିଲଜିତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : July 22, 2026 at 5:25 PM IST

TAGGED:

CJP PROTEST
KATRINA KAIF
ସିଜେପି ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ
କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ
KATRINA KAIF ON CJP PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.