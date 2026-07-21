ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ପ୍ରତିବାଦ: ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଅରିଜିତ ସିଂ, ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପହଞ୍ଚିଲେ ଦିଶା ପାଟାନିଙ୍କ ଭଉଣୀ
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂହ CJP ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଦିଶା ପଟାନିଙ୍କ ଭଉଣୀ ଖୁସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 3:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' (CJP) 'ଚଲୋ ସଂସଦ' (ସଂସଦକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ) ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂ, ଦିଶା ପାଟାନିଙ୍କ ଭଉଣୀ ଖୁସବୁ ପାଟାନି ଏବଂ ବିଜୟ ବର୍ମା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା CJP ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅରିଜିତଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ, ଅରିଜିତ ସିଂ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ସିରିଜ୍ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ହୁଏତ ଏମାନେ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିନ୍ନ । ନେତା ଏତେ ଦିନ ଧରି କାହିଁକି ନୀରବ ଥିଲେ ? ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା । ନା!! ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜୋରଦାର କରିବୁ; ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅହଂକାର ଖେଳ ଖେଳିବୁ । ଏପରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ? କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କେହି ସିଜେପିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହାଁନ୍ତି । ଯଦି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ 'ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା'ର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ । ତା'ପରେ ପ୍ରତିବାଦ ଶେଷ ହୁଏ, ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମରିଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ, ନୂତନ ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଖୁସି । ଏତିକି । ଏବେ, ତୁମେ ତୁମର କାମ କର, ଏବଂ ମୁଁ ମୋର କାମ କରିବି ।"
ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ହେ, ଏବେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କିଛି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ କି? ଭାଇ କଣ ଚାଲିଛି । ତୁମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ ? ସବୁକିଛି ମନେ ରହିବ। ହର ହର ମହାଦେବ । ଏହା ମନେ ରଖ । ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ।"
ଦିଶା ପାଟାନିଙ୍କ ଭଉଣୀ ଖୁସବୁ ପାଟାନି ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲେ
ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପାଟାନିଙ୍କ ଭଉଣୀ ଖୁସବୁ ପଟାନି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିବାଦର ଅନେକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ସେ କ୍ୟାପସନ ସହିତ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, "ଝଲକ ଦିଖଲା ଜା" (ଏକ ଝଲକ)। ପୋଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ଭିଡିଓ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ, ଖୁସବୁ 'ସଂସଦ ଚଲୋ' (ସଂସଦକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ) ପ୍ରତିବାଦର ଝଲକ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏବଂ ଭୂମିରେ ଅରାଜକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଘେରିଗଲେ, ତା'ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପିଟିଲେ । ଏହା ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ହେବା କଥା ଥିଲା । ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ । ସେମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ, ବହୁତ ଛୋଟ । ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ; ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ମୁଁ କଠୋର ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ। ସତରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ।"
ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି
ସୋମବାର ଦିନ, ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା । ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଇବ ଆଲ୍ଲାୟ ଓଓ!" ତାଙ୍କ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରତୀକ ଭାଟସଙ୍କ 2021 ଫିଲ୍ମ 'ଇବ ଆଲ୍ଲାୟ ଓଓ' ର ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀରେ, ଅଭିନେତା ଏକ GIF ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା, ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବା ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତୁମେ କେବଳ ଚୁପଚାପ୍ ଅନଫଲୋ କରିପାରିବ । ତୁମକୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।" ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ।
ସୋମବାର ଦିନ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶବାନା ଆଜମୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ CGP ନେତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ-ଅଭିନେତା ଦିଲଜିତ ଦୋସଞ୍ଜ, ସୋନୁ ସୁଦ, ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା, ଇଲଭିଶ ଯାଦବ, ବିଶାଲ ଦାଦଲାନି, ଅନୁରାଗ କାଶ୍ୟପ, ସୋହା ଅଲି ଖାନ, ମୁନାୱାର ଫାରୁକି, ଶେଖର ସୁମନ, ଦିଆ ମିର୍ଜା, ଏବଂ ଭାଇ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ତାରକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁଣି କହିବ 'ଦେଶଦ୍ରୋହୀ'...! CJP ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ହିଂସା ନେଇ ଦିଲଜିତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
CJP ପ୍ରତିବାଦ: ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ