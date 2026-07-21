CJP ପ୍ରତିବାଦ: ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ
ଛାତ୍ରମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ଘଟଣା । ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଠାରୁ ସେନୁ ସୁଦ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ନିନ୍ଦା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 1:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିବାଦର ଝଡ଼ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଂସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବାଦର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରି ନିରସ୍ତ୍ର ଛାତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆହତ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ତାରକାମାନେ ଏବେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନରେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ତାରକାମାନେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ସୋନୁ ସୁଦ
ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ, ସୋନୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲାଠି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବା ବାହୁ ଆବଶ୍ୟକ ।"
ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା
ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା ଆରମ୍ଭରୁ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ଏବେ ପ୍ରଦର୍ଶନର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜୁଲାଇ 20 ରେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଦେଶର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା - ଏହା ମନେରଖନ୍ତୁ ।"
I’m neither a BJP supporter nor a Congress supporter. But what is happening to the students is completely wrong.— Elvish Yadav (@ElvishYadav) July 20, 2026
The students who came forward with genuine issues should not have been subjected to violence. Their concerns deserve to be heard, and appropriate action should be…
ରିତେଶ ଏବଂ ଜେନେଲିଆଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ଅଭିନେତା ରିତେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜେନେଲିଆ, ସେମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦେଶ ସହିତ ଏକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ଭୟ କିମ୍ବା କୋଳାହଳ ବିନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ । ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର - ଜାତିର ମୂଳଦୁଆ - ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି ।
ଏଲଭିଶ୍ ଯାଦବ
ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଲଭିଶ୍ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ସେ ବିଜେପି କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକ ନୁହଁନ୍ତି, ତଥାପି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଗଭୀର ଭୁଲ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ; ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସରକାର ଏହି ବିଷୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଶେଖର ସୁମନ, ଦିୟା ମିର୍ଜା, ବୀର ଦାସ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡିଆନ ମୁନାୱର ଫାରୁକି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ବରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶବାନା ଆଜମୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିବାଦରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁଣି କହିବ 'ଦେଶଦ୍ରୋହୀ'...! CJP ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ହିଂସା ନେଇ ଦିଲଜିତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
'ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଉଥିବାର...' ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କଲେ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ