ETV Bharat / entertainment

CJP ପ୍ରତିବାଦ: ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ

ଛାତ୍ରମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ଘଟଣା । ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଠାରୁ ସେନୁ ସୁଦ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ନିନ୍ଦା ।

CELEBS ON CJP DELHI PROTEST
CELEBS ON CJP DELHI PROTEST (ANI/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 21, 2026 at 1:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିବାଦର ଝଡ଼ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଂସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବାଦର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରି ନିରସ୍ତ୍ର ଛାତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆହତ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ତାରକାମାନେ ଏବେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନରେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ତାରକାମାନେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

SONU SOOD POST
SONU SOOD POST (INSTAGRAM)

ସୋନୁ ସୁଦ

ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ, ସୋନୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲାଠି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବା ବାହୁ ଆବଶ୍ୟକ ।"

ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା

ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା ଆରମ୍ଭରୁ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ଏବେ ପ୍ରଦର୍ଶନର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜୁଲାଇ 20 ରେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଦେଶର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା - ଏହା ମନେରଖନ୍ତୁ ।"

ରିତେଶ ଏବଂ ଜେନେଲିଆଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ

ଅଭିନେତା ରିତେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜେନେଲିଆ, ସେମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦେଶ ସହିତ ଏକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ଭୟ କିମ୍ବା କୋଳାହଳ ବିନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ । ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର - ଜାତିର ମୂଳଦୁଆ - ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି ।

ଏଲଭିଶ୍ ଯାଦବ

ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଲଭିଶ୍ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ସେ ବିଜେପି କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକ ନୁହଁନ୍ତି, ତଥାପି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଗଭୀର ଭୁଲ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ; ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସରକାର ଏହି ବିଷୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଶେଖର ସୁମନ, ଦିୟା ମିର୍ଜା, ବୀର ଦାସ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡିଆନ ମୁନାୱର ଫାରୁକି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ବରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶବାନା ଆଜମୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିବାଦରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୁଣି କହିବ 'ଦେଶଦ୍ରୋହୀ'...! CJP ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ହିଂସା ନେଇ ଦିଲଜିତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

'ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଉଥିବାର...' ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କଲେ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

CJP DELHI PROTEST
RITIESH DESHMUKH
SONU SOOD
ସିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ ସେଲିବ୍ରିଟି
CELEBS ON CJP DELHI PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.