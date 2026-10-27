ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ CID ପ୍ରଯୋଜକ ବି.ପି ସିଂ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, କହିଲେ 'ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ'
ବରିଷ୍ଠ CID ଏବଂ ଆହଟ ନିର୍ମାତା ବି.ପି. ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ । ୭୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 3:00 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 3:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରଲୋକରେ ଟେଲିଭିଜନ୍ର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି.ପି. ସିଂ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେ ହୃଦ୍ଘାତରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କିରଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 77 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ବି.ପି. ସିଂ ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରାଇମ୍ ଶୋ’ ‘ସିଆଇଡି’ (CID) ଏବଂ ‘ଆହଟ୍’ (Aahat) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଶୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ହୃଦ୍ଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି. ପି. ସିଂହ ଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ।" ସେ ଭାରତୀୟ ଟେଲିଭିଜନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି.ପି ସିଂଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ ଶୋ’ ‘ସିଆଇଡି’ ଏବଂ ‘ଆହଟ୍’ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଥିଲା । ସିଂଙ୍କ ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାଇ ଅଶୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍’ (IFTDA) ର ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସିଂହଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି ।
ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ଯିଏ ନିଜର ଅପରାଧ-ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ସି.ଆଇ.ଡି.' ଏବଂ 'ଆହଟ୍' ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହୋଇ ରହିବ । iftdaର ସଭାପତି ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା । ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ । ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ । ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ।"
ବି. ପି. ସିଂ, ଯାହାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଥିଲା ବ୍ରିଜେନ୍ଦ୍ର ପାଲ ସିଂହ, ଭାରତୀୟ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ । ଦେଶର ଦୀର୍ଘତମ ଅପରାଧ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସିରିଏଲ୍ 'ସି.ଆଇ.ଡି.' ଏବଂ ଭୟାନକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଆହଟ୍' ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାପକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । କେବଳ ନିର୍ମାଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ବ୍ୟତୀତ, ବି.ପି ସିଂ 'ସି.ଆଇ.ଡି.' ଧାରାବାହିକରେ 'ଡିସିପି ଶମଶେର ସିଂ ଚିତ୍ରୋଲ' ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।