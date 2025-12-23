ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ରହିବ ମଜାଦାର: ରୋମାଣ୍ଟିକରୁ ଆକ୍ସନ...ରିଲିଜ ହେଉଛି ଏହି ସବୁ ଫିଲ୍ମ
୨୦୨୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିବ । ପରାଦକୁ ଆସୁଛି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ । କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା' ରୁ ମୋହନଲାଲଙ୍କ 'ବୃଷଭା' ସମେତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଉଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 23, 2025 at 10:34 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ସିନେମା ହଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିନେମା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ଏବଂ ମୋହନଲାଲଙ୍କ 'ବୃଷଭା'... ଏହିପରି ବଲିଉଡରୁ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ରିିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଡିସେମ୍ବର ୨୫, ୨୦୨୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ....
'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି'
ସମୀର ବିଦ୍ୱାନସଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି "ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ତୁ ମେରି" (TMMTMTTM) ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ । ପରିବାରର ଚାପ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବାରୁ, ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିବାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି । କରଣ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡିକୁ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏବଂ ନମଃ ପିକଚର୍ସ ବ୍ୟାନର ତଳେ କରଣ ଜୋହର, ଆଦର ପୁନୱାଲା, ଅପୂର୍ବ ମେହେଟ୍ଟା, ଭୂମିକା ତିୱାରୀ, ଶରେନ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଡିଆ ଏବଂ କିଶୋର ଆରୋରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଅନିଲ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ସହିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କ୍ରୋଏସିଆ, ରାଜସ୍ଥାନର ନବଲଗଡ଼, ଆଗ୍ରାର ତାଜମହଲ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ 57 ଦିନ ଧରି ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ।
'ବୃଷଭା'
ନନ୍ଦ କିଶୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ବୃଷଭା" ଜଣେ ଧନୀ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଏ, ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଥରିଯାଏ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଅତୀତର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୋହନଲାଲ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କନେକ୍ଟ ମିଡିଆ ଏବଂ ବାଲାଜୀ ମୋସନ୍ ପିକଚର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ ଏସ ବ୍ୟାସ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି । ମୋହନଲାଲଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଯୁଦ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାଇସୁରରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2025 ରେ, ସୁପରଷ୍ଟାର ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
'ଚାମ୍ପିଅନ'
ପ୍ରଦୀପ ଅଦ୍ୱୈଥମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଚାମ୍ପିଅନ' ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ମାଇକେଲଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଯାହାଙ୍କ ଲଣ୍ଡନ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ । ପ୍ରଦୀପ ଅଦ୍ୱୈଥମ ଏବଂ ରୁଥମ ସମରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କନସେପ୍ଟ ଫିଲ୍ମସ୍, ସ୍ୱପ୍ନା ସିନେମା, ବୈଜୟନ୍ତୀ ମୁଭିଜ୍, ଜୀ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ଆନନ୍ଦୀ ଆର୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ସି ଅଶ୍ୱନୀ ଦତ୍ତ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦତ୍ତ, ଜେମିନି କିରଣ ଏବଂ ଜିକେ ମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ।
'ଶାମ୍ଭାଲା'
'ଶାମ୍ଭାଲା' ଏକ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଯାହା 1980 ଦଶକର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟାଇଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ନପାରୁଥିବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ଉଗାନ୍ଧର ମୁନିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ସିନେମାଟି ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଉପାଦାନ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଶାମ୍ଭାଲାକୁ ରାଜଶେଖର ଅନ୍ନାଭିମୋଜୁ, ମହିଧର ରେଡ୍ଡୀ ଶାଇନିଂ ପିକ୍ଚର୍ସ ବ୍ୟାନର ତଳେ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।
'ଜିନି'
ଭୁବନେଶ ଅର୍ଜୁନନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଏ.ଆର. ରହମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସହ 'ଜିନି'ରେ ଲୋକକଥାକୁ ସାମାଜିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଜାତିପ୍ରଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିସ୍ତୃତ କାହାଣୀ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି, ଏହା ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଏକ ଯାଦୁକରୀ ସାହସିକତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ । ଭେଲ୍ସ ଫିଲ୍ମସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ଅଧୀନରେ ଇଶାରି କେ ଗଣେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଏହି ସିନେମାଟି ଏକ ବହୁଭାଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ମାଲାୟଲମ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
'ଆନାକୋଣ୍ଡା'
୧୯୯୭ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ସମାନ ନାମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ମେଟା-ରିବୁଟ୍, ଆନାକୋଣ୍ଡା, 4 ଜଣ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମଜା ପାଇଁ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆନାକୋଣ୍ଡାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମାଜନକୁ ଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ବିଶାଳ ସାପକୁ ଭେଟି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି । ଟମ୍ ଗୋର୍ମିକାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଗୋର୍ମିକାନ ଏବଂ କେଭିନ୍ ଏଟେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ।
