ETV Bharat / entertainment

କିଏ କବୀର ପାହୱା ? ହ୍ରିତିକ୍ ଓ ଶାହରୁଖଙ୍କ ଠୁ ଶିଖନ୍ତି ଅଭିନୟ, ୟଶଙ୍କ ସହ ବିପଦଜ୍ଜନକ ଅଣ୍ଡରୱାଟର ସିନ୍ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ

'ଟକ୍ସିକ'ରେ 'ଟିକେଟ' ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଶିଶୁ କଳାକାର କବୀର ପାହୱା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ ETV ଭାରତ ସହ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ।

KABIR PAHWA INTERVIEW
KABIR PAHWA INTERVIEW (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2026 at 1:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 9 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଅଭିନେତା କବୀର ପାହୱା 'ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେରି ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କନ୍ନଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ୟଶଙ୍କ ଚରିତ୍ର 'ଟିକେଟ୍' ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜ ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲା । କବୀର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଇଥିବା ଏକ ଅଡିସନ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସେ କିପରି ଏହି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୀତୁ ମୋହନଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ କବୀର ETV ଭାରତ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରି ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ।

କବୀର ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ସାତ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ । ଅଡିସନ୍ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ହଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଲମ୍ବା, ଭାବପ୍ରବଣ ସିନ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ସିନଟି ଏକ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ।

କବୀର ପାହୱା କହିଥିଲେ, "ମୋତେ ଏକ ଅସହାୟ ପୁଅର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ମୋ 'ବାପା' ମରୁଛନ୍ତି ଶୁଣି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନୟ ପ୍ରକୃତରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ତା'ପରେ ମୋତେ 'ଟକ୍ସିକ'ର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।" ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା କବୀର ପାହୱା ପୂର୍ବରୁ 'ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରୀ', 'ଅଫିମ', ଏବଂ 'ରାଖ' ଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ସେ 'ଟକ୍ସିକ'କୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି ।ପାହୱା କହିଛନ୍ତି, "'ଟକ୍ସିକ'କୁ ମିଶ୍ରିତ ସମୀକ୍ଷା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଭିନୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।" 'ଟକ୍ସିକ'ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଅଭିନୟ ସେମାନଙ୍କୁ ହସରେ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲା । କେତେକ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲି, ଅନ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଭଲ କାମ କରିଛି ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭୟ କରିନଥିଲି; ମୁଁ କେବଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ।"

'ଟକ୍ସିକ' ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡରୁ 'A' ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିବାରୁ, ସେ ନିଜେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ । ତଥାପି, ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କର 'ପ୍ରିୟ' ଅଭିନେତା, ୟଶ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ।

କବୀର ପାହୱା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଫିଲ୍ମିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ୟଶ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି । କବୀର ପାହୱା କହିଛନ୍ତି, "ଗୀତୁ ମା'ମ ସବୁକିଛିରେ ସିଦ୍ଧତା ଖୋଜନ୍ତି। ମୋତେ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ସବୁକିଛି ସିଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ।"

କବୀର ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଚାରି ମାସ ପାଇଁ ପହଁରା ଶିକ୍ଷା ନେଇଥିଲି। ପାଣି ଭିତରେ ସୁଟିଂ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା; ମୁଁ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ।"

ୟଶଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ସମର୍ଥନ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଶ ସାର୍ ମୋତେ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାଣି ଭିତରେ ଯାଏ ଏବଂ କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ । ମୋ ପାଇଁ ଏକ ହିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ସ୍ପଟ୍ ବୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟିମର ସଦସ୍ୟମାନେ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ । ପାଣି ଭିତରେ ପହଁରିବା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା; ମୋର ଆଖି ଖୋଲା ରଖିବା ଆଉ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ।"

କବୀର 2023 ପାରିବାରିକ ନାଟକ 'ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରୀ' ରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ସେ ସାତ ବର୍ଷୀୟ ଯମନ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଯମନ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାମା ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । କାହାଣୀଟି ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ୟମନର ବାପାଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପରେଶ ରାୱଲ ଅଭିନୀତ 'ଗୁରୁଜୀ' ୟମନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ରାଜି ନଥାଏ ।

କବୀର ସେୟାର କରନ୍ତି, "ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।" ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ 'ଅଫିମ' ରେ କାମ କଲେ, ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିନାହିଁ । ଏହା ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଜଡିତ ପାଞ୍ଚଟି ଭିନ୍ନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ସଂଗୀତ । ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ, କବୀର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗରିବ ମୁସଲିମ ବାଳକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଗୋବର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, କବୀର 2026 କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ 'ରାଖ' ରେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ।

କବୀରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଧ୍ୟାନ 'ଟକ୍ସିକ' ଉପରେ ରହିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସୁଟିଂ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି, ମୁଁ କେବଳ 'ଟକ୍ସିକ' ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲି; ମୁଁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ କାମ କରିଛି ।"

ବର୍ତ୍ତମାନ, କବୀର ତାଙ୍କର ହଲିଉଡ୍ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, 'ହୁ ଆର ୟୁ, ନାନୁ ?' ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ। ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରାଣସୀରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା । କାହାଣୀଟି ନଅ ବର୍ଷୀୟ ଈଶାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଶବଦାହ ପରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତି । ସେଠାରେ, ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ଭୂତ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ - ଜଣେ ସାତ ବର୍ଷର ପୁଅ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ତା’ପରେ ସେ ପରଲୋକର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କବୀର କୁହନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ମୁଁ ଜଣେ 91 ବର୍ଷୀୟ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସାତ ବର୍ଷର ଭୂତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଯିଏ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ମୋର ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସହିତ ବହୁତ ମଜା କରେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ।"

କବୀର ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି; ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜୀବନସାରା ଜଣେ ଅଭିନେତା ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । "ମୁଁ ଅଭିନୟରେ ମୋର ହୃଦୟ ଢାଳି ଦେଇଛି," ସେ କୁହନ୍ତି। "ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୃତ୍ତିରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ । ମୋର ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ୟାରିଅର ପଥ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ ସର୍ବଦା ମୋର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେବ ।"

କବୀର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବ୍ୟାକଅପ୍ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ନ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା YouTube ଆଡକୁ ମୁହାଁଇପାରନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ମୁଁ ଅଭିନେତା ନ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ମୋର ନିଜର YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ହୋଇପାରେ । କିଏ ଜାଣେ ? ମୁଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କମିଲା 'ଟକ୍ସିକ' ଫିଲ୍ମର ବ୍ୟବସାୟ ଗ୍ରାଫ, 4 ଦିନରେ ଏତିକି ଆୟ

'ଟକ୍ସିକ'କୁ ଟ୍ରୋଲିଂ; ୟଶଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ, ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା କହିଲେ ଏମିତି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

KABIR PAHWA
TOXIC CHILD ACTOR KABIR PAHWA
କବୀର ପାହୱା
ଟକ୍ସିକ ଶିଶୁ କଳାକାର କବୀର ପାହୱା
KABIR PAHWA INTERVIEW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.