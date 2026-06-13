ପରଦାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ 'ଛକିଶୂନ'; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ୍, ଫିଲ୍ମକୁ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସ କହିଲେ ଦର୍ଶକ
୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶୋ' ସହ ରିଲିଜ ହେଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଛକିଶୂନ' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ୍ ଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଫିଦା ଦର୍ଶକ । ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 13, 2026 at 3:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରଜ ଆବସରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଛକିଶୂନ' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶୋ' ସହ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅନନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ରେଜ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ସବୁ ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ ସହ ଖଚାଖଚ ଭିଡ ରହିଥିଲା । ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଥିଏଟରରେ ତଳେ ବସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲେ । କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମହାରାଜରେ ଚଳଚିତ୍ରର ପ୍ରେମିୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୨ ଫୁଟ ମାଳର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସହ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଅନୁଭବଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ଭିଡ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିଡରେ ହଲ ପରିସର ବେଶ ଭିଡ ରହିଥିଲା । ତେବେ ରଜ ବଜାରରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ "ଛକି ଶୂନ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସପରିବାର ଅର୍ଥାତ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଆରୀଙ୍କ ସହ ଆସି ନିଜ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ । ଏହି ସିନେମାର ଶେଷରେ ରାବଣ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଦ4ସକ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି, ''ରଜ ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବଡ ଉତ୍ସବ ସେଥିରେ ମୋ ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କକରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ । ଏହାସହ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଫିଲର ଆଦୃତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏକି ବହୁତ ଖୁସି । ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଆପଣାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ । ଆସନ୍ତୁ ରଜରେ ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ । ରଜରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଲ ହୋଇଛି ଆଉ ସେସବୁ ସିନେମାକୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆସି ଦେଖିବି । ଏହାସହ ହଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ଓ ରାବଣର ଟିଜର ଦେଖନ୍ତୁ ।''
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ରଜ ବଜାରରେ ଓଡିଶା ହଲ ଗୁଡିକରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶୋ' ଛାଲିଥିବା ବେଳେ ଜାଗୃତୀଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜନା ଜୀବନର ଏହା ପ୍ରଥମ ସିନେମା । ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁବ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଇବେ ।'' ଅନ୍ୟଅଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର