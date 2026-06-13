ETV Bharat / entertainment

ପରଦାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ 'ଛକିଶୂନ'; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ୍, ଫିଲ୍ମକୁ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସ କହିଲେ ଦର୍ଶକ

୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶୋ' ସହ ରିଲିଜ ହେଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଛକିଶୂନ' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ୍ ଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଫିଦା ଦର୍ଶକ । ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ..

CHHAKI SUNA RELEASE
CHHAKI SUNA RELEASE (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 13, 2026 at 3:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରଜ ଆବସରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଛକିଶୂନ' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶୋ' ସହ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅନନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ରେଜ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ସବୁ ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ ସହ ଖଚାଖଚ ଭିଡ ରହିଥିଲା । ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଥିଏଟରରେ ତଳେ ବସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲେ । କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା ।

anubhav mohanty
anubhav mohanty (ETV Bharat Odisha)

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମହାରାଜରେ ଚଳଚିତ୍ରର ପ୍ରେମିୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୨ ଫୁଟ ମାଳର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସହ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଅନୁଭବଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ଭିଡ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିଡରେ ହଲ ପରିସର ବେଶ ଭିଡ ରହିଥିଲା । ତେବେ ରଜ ବଜାରରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ "ଛକି ଶୂନ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସପରିବାର ଅର୍ଥାତ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଆରୀଙ୍କ ସହ ଆସି ନିଜ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ । ଏହି ସିନେମାର ଶେଷରେ ରାବଣ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଦ4ସକ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

anubhav mohanty
anubhav mohanty (ETV Bharat Odisha)

ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି, ''ରଜ ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବଡ ଉତ୍ସବ ସେଥିରେ ମୋ ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କକରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ । ଏହାସହ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଫିଲର ଆଦୃତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏକି ବହୁତ ଖୁସି । ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଆପଣାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ । ଆସନ୍ତୁ ରଜରେ ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ । ରଜରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଲ ହୋଇଛି ଆଉ ସେସବୁ ସିନେମାକୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆସି ଦେଖିବି । ଏହାସହ ହଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ଓ ରାବଣର ଟିଜର ଦେଖନ୍ତୁ ।''

anubhav mohanty
anubhav mohanty (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ରଜ ବଜାରରେ ଓଡିଶା ହଲ ଗୁଡିକରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶୋ' ଛାଲିଥିବା ବେଳେ ଜାଗୃତୀଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜନା ଜୀବନର ଏହା ପ୍ରଥମ ସିନେମା । ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁବ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଇବେ ।'' ଅନ୍ୟଅଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ।

anubhav mohanty
anubhav mohanty (ETV Bharat Odisha)
chhaki suna release
chhaki suna release (ETV Bharat Odisha)
ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓ ଏସଏମ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ 29 ଟୁ ନାଇନ୍ ଫିଲ୍ମସ୍‌ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନସ ପଢ଼ିହାରୀ । ସେ ହିଁ ଏହାର କାହାଣୀ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଜାଗୃତି, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଶୁଭମ୍ ମହାନ୍ତି ଓ ନବୀନ ଭଣ୍ଡାରୀ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଶୀତଲ, ସମ୍ଭାବନା ମହାନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ଦିବ୍ୟା ମହାନ୍ତି, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସୁକୁମାର ଟୁଡୁ, ସୁକାନ୍ତ ରଥ, ନିତୁ ସିଂ, ବିଜିନୀ ମିଶ୍ର, ଉଦିତ ଗୁରୁ, ତାପସ ସରଘରିଆ, ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ବିନ୍ଦୁ, ରାକା, ଦିପୁ ଓ ସୁଜିତ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପରଦାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ 'ଛକି ଶୂନ'; 'ରାବଣ'କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏଇଠି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଝଲକ

'ଛକି ଶୂନ' ସହ ରଜରେ ଧମାକା କରିବେ ଅନୁଭବ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ

‘ଛକି ଶୂନ’ ମ୍ୟୁଜିକ ଲଞ୍ଚ୍‌ ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ, ହଟହଟା ଅନୁଭବ

'ଛକି ଶୂନ' ଗୀତ 'ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା' ରିଲିଜ, ଅନୁଭବ ଓ ପପୁ ପମ୍ ପମଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଝୁମିବେ ଦର୍ଶକ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ODIA FILM CHHAKI SUNA
ANUBHAV MOHANTY
ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଛକି ଶୂନ ରିଲିଜ
CHHAKI SUNA RELEASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.