3 ମାସ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯିବେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ, ଏତେ କୋଟିର ଦେବେ ଜରିମାନା
ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣି । ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 3:52 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି । ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି ।
ରାଜପାଲ ଯାଦବ ପୁଣି ଜେଲ ଯିବେ
ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ଅଭିନେତା ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରୋବେସନ୍ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ।
ବିଚାରପତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା କାନ୍ତ ଶର୍ମା ଯାଦବଙ୍କ ସଂଶୋଧନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନେଗୋସିଆବଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ସ ଆଇନର ଧାରା 138 ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ଆହୁରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସାତଟି ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 3 ମାସ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଏକକାଳୀନ ଚାଲିବ । ଏହା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ବିଫଳ ହେଲେ 6 ମାସ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡିବ । କୋର୍ଟ ଯାଦବଙ୍କୁ ରାୟ ପାଳନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଫୋରମ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କୋର୍ଟ କେଉଁ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି?
କୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ 1.05 କୋଟି ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ସମସ୍ତ 7ଟି ମାମଲାରେ ମୋଟ ଜରିମାନା ପରିମାଣ 7.35 କୋଟି ହେବ । କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ 1କୋଟି 4 ଲକ୍ଷ 75 ହଜାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ 25,000 ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ଅଭିନେତା ୨୦୧୯ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ
ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ସଂଶୋଧନ ଆବେଦନ ସହ ଜଡିତ ଥିଲା, ଯାହା ୨୦୧୯ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା । ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ଏପ୍ରିଲ 2018 ରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଚେକ୍-ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ; ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ।
ଜୁନ୍ 2024 ରେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସ୍ଥଗିତ ରଖି କୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ
ଜୁନ୍ 2024 ରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ, ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ସହିତ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ସମାଧାନର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ସେହି ସମୟରେ, ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଓକିଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି କାରବାର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଖରାପ ଭାବରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରୀ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।
ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ
ତଥାପି, ଫେବୃଆରୀ 2 ରେ, କୋର୍ଟ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ 4 ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବାରମ୍ବାର ପରିଶୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ କୋର୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।
ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଚେକ୍-ବାଉନ୍ସ ମାମଲା କ’ଣ ?
୨୦୧୦ ମସିହାରେ, ରାଜପାଲ ଯାଦବ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଆତା ପତା ଲାପତା' ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁର୍ଗଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀରୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାଦବ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେ ଋଣ ନେଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ପରିଶୋଧ କରିପାରିନଥିଲେ । ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କମ୍ପାନୀ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଚେକ୍-ବାଉନ୍ସ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଚେକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ