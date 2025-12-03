ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସିଂହଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର ଜବତ, ଡିଏମଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ନ୍ୟାୟ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଲିଗଡ଼ରେ 'ଯୋଶ' ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସିଂହ । ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅଭିନେତା ।
Published : December 3, 2025 at 5:27 PM IST
ଆଲିଗଡ଼: ଅଭିନେତା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସିଂହ ପୈତୃକ ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଲିଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସଞ୍ଜୀବ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହିଥିଲେ, "ଡିଏମ୍ ସାର୍ ଆମର ଯତ୍ନ ନେବେ । ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ । ଆମର ପୈତୃକ ଜମି ଏବଂ ଆମର ବାସସ୍ଥାନ ବିବାଦରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ । ଯାହା ଘଟେ, ତାହା ଠିକ୍ ହେଉ, ନ୍ୟାୟ ହେଉ ।"
ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ଅଭିନେତା କହିଥିଲେ, "ଏହା ପରିବାର ପାଇଁ । ଆମର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି, କଲ୍ୟାଣ ଭବନ, ୧୮୮୫ ମସିହାର, ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ମିଳିତ ପରିବାର ବାସ କରେ ।" ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ଆଲିଗଡ଼ରେ କେତେ ଦିନ ରହିବେ, ସେ କହିଲେ, "ଆମେ ଆସିବା ଏବଂ ଯିବା ଜାରି ରଖିବୁ ।"
ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସିଂହ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ "ତେରେ ମେରେ ସପନେ" ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଯୋଶ' ଫିଲ୍ମ ସହ ସେ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ଅଭିନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଲିଗଡ଼ରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ୧୮୫୫ ମସିହାର ପୈତୃକ ପ୍ରାସାଦ, ଜଲାଲପୁର ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସିଂହ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଭାଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସିଂହ, ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଆଲିଗଡ଼ରେ ବିତାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ବାସସ୍ଥାନକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ।