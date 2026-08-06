ପୁଣି ଅଡୁଆରେ ସଲମାନ ଖାନ; ଭଉଣୀ ଅଲଭିରା ଓ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ମାମଲା ?
ମାମଲା 2020 ର ଅଟେ । ଯେଉଁଥିରେ ମଣିମାଜ୍ରା ବାସିନ୍ଦା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅରୁଣ ଗୋଏଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ସଲମାନ ଖାନ ଓ ଭଉଣୀ ଅଲଭିରାଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 6, 2026 at 12:22 PM IST
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ହ୍ୟୁମାନ୍ ଜୁଏଲାରୀ ଶୋ’ରୁମ୍ ସହ ଜଡିତ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲଭିରା ଖାନ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜୁଏଲାରୀ ପିଭି ଲିମିଟେଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲା 2020ର ଅଟେ । ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ।
ଏହି ମାମଲା 2020 ର ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ମଣିମାଜ୍ରା ବାସିନ୍ଦା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅରୁଣ ଗୋଏଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପଂଜୀକୃତ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଶୋ’ରୁମ ଖୋଲିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଠକେଇ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅରୁଣ ଗୋଏଲଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ସେ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମନିମାଜ୍ରାର ଏନଏସି ଆଳରେ ହ୍ୟୁମାନ ଜୁଏଲାରୀ ଶୋ’ରୁମ ଖୋଲିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜୁଏଲାରୀ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଶୋ’ରୁମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିୟୁଟି ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ସହ ଜଡିତ 6 ଜଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଶୋ’ରୁମ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ଶୋ’ରୁମ୍ ଖୋଲିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ହୋଇ ନଥିଲା । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଳଙ୍କାର ଯୋଗାଇବା ଉଚିତ, ଫେବୃଆରୀ 2020 ଠାରୁ ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।
ୱାର୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଥ୍ରୁଭୂମୀ ଏବଂ SV63 ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । 2026 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମଥ୍ରୁଭୂମୀ ରିଲିଜ୍ ହେବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ସଲମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ସହ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ 16 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସଲମାନ ଖାନ ଅସୁସ୍ଥ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଖବର କେତେ ସତ
'ଭୁଲ୍ ହୋଇଗଲା...' ଭାଇଜାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ପାପାରାଜି
ବଦଳିଲା ସଲମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍'ର ଟାଇଟଲ୍, ଚୀନ୍ ମିଡିଆର ଦାବି ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ