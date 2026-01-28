ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚକ୍ରାନ୍ତ' ନୂଆ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଭୂମିକାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୂମିକା ଦାଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚକ୍ରାନ୍ତ' । ଏହା ଚଳିତ ମାସରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା ହେଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ହୋଇନି ।ନୂଆ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 28, 2026 at 11:22 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ । ରିଲିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚକ୍ରାନ୍ତ' । ଚଳିତ ମାସରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା ହେଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ହୋଇପାରିନି । ନୂଆ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ନିର୍ମାତା ଏହା ନୂଆ ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିବ ?
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଭୂମିକାଙ୍କ ଲୁକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ଯାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ଅଛି । 'ଚକ୍ରାନ୍ତ' ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀର ୨୭ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।'' କହିରଖୁଛୁ କି, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । ହେଲା ତାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରିଲିଜ ସହ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
'ଚକ୍ରାନ୍ତ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଫିଲ୍ମଟିରେ ଭୂମିକା ଦାଶ ଓ ସୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ । ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତା ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ, ହରି ମହାପାତ୍ର, ସୌମ୍ୟା ସୁମନ, ଶୁଭମ୍, ଈଶ୍ୱର ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ରହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ପିନୁ ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୌରଭ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଦିଶା ପାଢୀ ଏହାର କହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି । ତେବେ କିଏ କରୁଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ? ଆଉ କିଏ ହେଉଛି ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ଏଭଳି କିଛି ସସପେନ୍ସ ନେଇ ଲଭ ରୋମାନ୍ସ କମେଡି ସହ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଭରପୁର ଏହି ଫିଲ୍ମ ।
ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଭୂମିକା ନିଜ ଚରିତ୍ର ଓ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ''ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ସୁଭାଶିଷ ଭାଇଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରୁଛି । ସେ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ । ଏହା ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ବାହାକକାରୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚଳଚିତ୍ର ଯାହା କର୍ମଜୀବି ମହିଳାଙ୍କର ସହରୀ ଜୀବନ ଚଳଣିର ସତକୁ ବଖାଣିବ । ଆଉ ସେହି ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ରହିଥିବାରୁ ମୋ ଉପରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି । ଆଶା କି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ପରି ଏହି ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଭଲରେ ଲିଭାଇ ପାରିଛି ଆଉ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ଝିଅ ମାନେ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ଆସି କିଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତର ଫସୁଛନ୍ତି ସେହି ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଫୁଟାଇ ପାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ଆମ ମାଟିର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ।''
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ