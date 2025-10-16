ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲଢ଼େଇ'କୁ ମିଳିଲାନି ସେନ୍ସର ଅନୁମତି; ରିଲିଜରେ ଲାଗିଲା ରୋକ, ଷଡଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ନିର୍ମାତା

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲଢ଼େଇ'କୁ ମିଳିଲାନି ସେନ୍ସର ଅନୁମତି; ରିଲିଜରେ ଲାଗିଲା ରୋକ, ଷଡଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ନିର୍ମାତା
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲଢ଼େଇ' ନିର୍ମାତା ଓ ଲୋହିତାକ୍ଷଙ୍କୁ ଝଟକା । ଆସନ୍ତାକାଲି ରିଲିଜ ହୋଇଥାନ୍ତା ଫିଲ୍ମ । ହେଲେ ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳୁନି ସେନ୍ସର ଅନୁମତି । ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ନିର୍ମାତା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲଢ଼େଇ' ନିର୍ମାତା ଓ ଅଭିନେତା ଲୋହିତାକ୍ଷଙ୍କୁ ଝଟକା । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜରେ ଲାଗିଲା ରୋକ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 17 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥାନ୍ତା ଫିଲ୍ମ । ହେଲେ ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳିଲାନି ସେନ୍ସର ଅନୁମତି ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଫଳରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି କାରଣରୁ ମିଳିଲାନି ସେନ୍ସର ଅନୁମତି
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କାଲି ସାରା ଓଡ଼ିଆର ୪୦ ଟି ହଲରେ 'ଲଢେଇ' ରିଲିଜ ହୋଇଥାନ୍ତା । ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବାରୁ ଅନିଶ୍ଚିତାରେ ରହିଛି ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ । କଟକରେ ଥିବା ଓସିସିବିରେ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ଅନୁମତି ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡକୁ ପଠାଯାଇଛି । ହିଂସାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଓସିସିବି ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରିଲିଜ ଘୁଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ (ସିବିଏଫସି)ର ଅନୁମତି କେବେ ମିଳୁଛି ତାହା ଉପରେ ସିନେମାର ରିଲିଜ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ନିର୍ମାତା
ସେପଟେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡର ନିୟମକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମ ସହ ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ବାସ୍ତବ' ଥ୍ରୀଲର ସିନେମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛିଦିନର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ବି ଅନେକ ହିଂସାତ୍ମକ ଓ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆମ ସିନେମାରେ ନାହିଁ । ଯେତିକି ଆକ୍ସନ ରହିଛି ସେନ୍ସର ନିୟମର ଡାଏରୀ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ଏହା ପରେ ବି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସିନେମାକୁ ବୋର୍ଡ ଅନୁମତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ କାହିଁ ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।'' ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ସେନ୍ସର ନିଷ୍ପତି ନୁହେଁ ଏହା ଭିତରେ ବଡ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଓ ଆମ ସିନେମା ଟିକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁ ବୋଲି ଉଭୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ସିବିଏଫସି 'କାନ୍ତାରା' ଓ 'ଆନିମଲ' ଭଳି ଭୟାନକ ଓ ରକ୍ତପାତ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ଫିଲ୍ମ କୁ କାହିଁକି ଦେବେନି । ତେଣୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ । ଆଉ ଫିଲ୍ମ ତାର ମନୋରଞ୍ଜନ ର ଧାରାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ । ନ ହେଲେ ନୂଆକରି ଫିଲ୍ମ କରୁଥିବା ଯୁବ ଅଭିନେତା ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବେ ।''
''ମୋ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି'': ପ୍ରଯୋଜକ
ଅନ୍ୟପଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜରେ ବ୍ରେକ ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଯୋଜକ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ଶେଷ ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ନ ହୋଇପାରିବା ମୋ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି ଆଉ ମୋ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । କାରଣ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଗରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛି ସତ ହାରିନି ଅର୍ଜୁନ ପରି ଲଢ଼ିବି ଆଉ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଥେୟ କରି ଫିଲ୍ମ କୁ ରିଲିଜ କରିବି । ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଏକ ନୂତନ ଏକ ଯୁଗ ବା ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି । ନହେଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ପ୍ରଯୋଜକ ଆଗକୁ ଆସିବେନି ଓ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ।
ଏହାସହ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଉଠିଯିବା ଓ ମୋ ସିନେମାକୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନା ମିଳିବା ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ବର୍ବାଦ ଓ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ଵକୁ ଖରାପ କରିବାର ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପରି ମନେ ହେଉଛି । ତେଣୁ ସିବିଏଫସି ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ତର୍ଜମା କରି ନିଷ୍ପତି ନେବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ର ଗରିମାକୁ ଓ ପ୍ରଯୋଜକର ପରିଶ୍ରମକୁ ନୀୟ ଦେବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଏରା ସୃଷ୍ଟି କାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।''
'ଲଢେଇ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦୀପାବଳିରେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଡିଆରଏସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ନିବେଦିତ । ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ (ଲୋହିତାକ୍ଷଙ୍କ ବାପା), ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପତି, ସଂଳାପକାର ଭରଦ୍ୱାଜ ପଣ୍ଡା, କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅମିତ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୋମେଶ ଶତପଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ଡ. ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଓ ଜେ. ପି ୱାର୍ଡସ୍ମିଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୀତଗୁଡିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ । କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାସ ପାଢ଼ୀ, ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଲୋହିତାକ୍ଷ ଓ ଅଭିଲିପ୍ସା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ, କେକେ, ବିଭାସ, ଉଦିତ ଗୁରୁ, ସୋମେଶ, ମଧୁ, ସ୍ମିତା ଚୌଧୁରୀ, ମନୋଜ ଦଣ୍ଡପାଟ୍ଟ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡାକୁଆ, ରବି ନାରାୟଣ ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
