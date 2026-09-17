ETV Bharat / entertainment

CBFC ନୂଆ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ନିର୍ମାତା ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ସମେତ ଏହି ତାରକା ବି ସାମିଲ୍

CBFC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଶି ଶେଖର ଭେମ୍ପାଟିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂତନ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ତିନି ବର୍ଷ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିବ ।

odia director Nila Madhab Panda
odia director Nila Madhab Panda (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 10:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଧବାର ଦିନ 'ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍' (CBFC) କୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ୧୮ ଜଣିଆ ପ୍ୟାନେଲରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ନିର୍ମାତା ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା । ଏଥିସହ ଅଭିନେତା ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା, ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟୀ ଓ ପ୍ରସେନଜିତ୍ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଓ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ରିକି କେଜ୍ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ CBFCର ନୂଆ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା ଏନେଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ‘I Am Kalam’, ‘Jalpari’, ‘Kaun Kitne Paani Mein’ ଓ ‘Kadvi Hawa’ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶିକ୍ଷା, ଶିଶୁ, ଜଳ ବାୟୁ ସମସ୍ୟା ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ସାମାଜିକ ବିଷୟକୁ ପରଦାକୁ ଆଣି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ୨୦୧୦ର ‘I Am Kalam’ ପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲେ । ‘Kadvi Hawa’ ମଧ୍ୟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଭଳି ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ । ଆଉ ଯଦି ୨୦୧୬ରେ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା ।

CBFC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଶି ଶେଖର ଭେମ୍ପାଟିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ନୂତନ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହେବ) ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।ଶେଷ ଥର ପାଇଁ CBFC କୁ ୨୦୧୭ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତିନି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ନୂତନ ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇନଥିବାରୁ, ପୂର୍ବ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟମାନେ ୨୦୨୦ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ; କାରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜ ପଦବୀରେ ରହିପାରିବେ । ଏହି ନୂତନ ପ୍ୟାନେଲରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୀକ୍ଷକ ବିନୋଦ ଅନୁପମ, ଅଭିନେତା ମନୋଜ ଯୋଶୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଅଭିଷେକ ଜୈନ, ଗାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ହଂସରାଜ ହଂସ, ପ୍ରଯୋଜିକା ସୁପ୍ରିୟା ୟାରଲାଗଡ୍ଡା, କବି ତଥା ଲେଖକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରୂପାଲି ଗାଙ୍ଗୁଲି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବ ବୋର୍ଡର କେବଳ ଦୁଇଜଣ ସଦସ୍ୟ - ଥିଏଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାମନ କେନ୍ଦ୍ରେ ଏବଂ ଲେଖକ ରମେଶ ପାଟାଙ୍ଗେ - ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ପ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ବୋର୍ଡରେ କେନ୍ଦ୍ରେ ଓ ପାଟାଙ୍ଗେଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ମିହିର ଭୁଟିଆ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୌତମୀ ତାଡିମଲ୍ଲା, ବାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଟିକ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୀବିତା ରାଜଶେଖର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଟି.ଏସ୍. ନାଗାଭରଣା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଲ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର

ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ହିଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା: TIFF ରେ ସି.ଏଚ୍. କିରଣ ଏବଂ ସି.ଏଚ୍. ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

NILA MADHAB PANDA
CBFC
ଓଡିଆ ସିନେ ନିର୍ମାତା ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା
PREITY ZINTA
ODIA DIRECTOR NILA MADHAB PANDA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.