'କାଙ୍ଗୁଲା' ପ୍ରଶଂସାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କହିଲେ 'ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ହେବ ସହାୟକ'

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କାଙ୍ଗୁଲା' ଦେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପୁରା ଟିମକୁ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।

central minister dharmendra pradhan praises kangula
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 5, 2026 at 10:40 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କାଙ୍ଗୁଲା' ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 63.32 ଲକ୍ଷ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ଏପରି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 'କାଙ୍ଗୁଲା' ଦେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ଭୂୟଂଶୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଟିମକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଓ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂର କିଛି ସୁନ୍ଦର ମୁହୁର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏହଂ କହିଛନ୍ତି 'ଏହି ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଏଭଳି ସିନେମା ଆସିବା ଦରକାର ।'

ସେ ଏକ୍ସରେ ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିନିଂର ଅନେକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଆମର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ।''

ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କାଙ୍ଗୁଲା'ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା । ଅନୁଗୋଳର କାଙ୍ଗୁଲା ଗ୍ରାମର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସାହସିକ ତଥା ନିଆରା ପ୍ରୟାସ । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ।''

ଏଥିସହ ସେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ସେୟାର କରି ସେ ଫିଲ୍ମର ଟିମକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “କାଙ୍ଗୁଲା” ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଆସ୍ଥା ଓ ପରମ୍ପରାର ନିଚ୍ଛକ ନିଦର୍ଶନ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ।''

'କାଙ୍ଗୁଲା' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,

ମା କାଳୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ କାଙ୍ଗୁଲା ଗାଁର ପରମ୍ପରା ନେଇ ଆସୁଛି 'କାଙ୍ଗୁଲା' । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୪ ଏପ୍ରିଲ ରେ ବଡ ପରଦାକୁ ଆସିବ । ଦିଗହରା ଯୁବକ ଟିଏ ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ କାଙ୍ଗୁଲା ମା'ଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରି କିଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଆଉ ଏହି ନୃତ୍ୟ ହିଁ ତା ଜୀବନକୁ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛି ତାହା ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଓ ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଭିନେତା ସହ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ।

ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମରେ କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅମିତ କୁମାର ଦାସ । ଗୀତକୁ ସଂଗୀତରେ ସଜାଇବା ଓ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ଜେଏନ ପଦ୍ମା ଓ ସୁମିତ ଦୀକ୍ଷିତ । ଏଥିରେ ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଷେକ ଗିରି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ପୁପିନ୍ଦର , ନବପ୍ରୀତ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ଚେତନା ,ଦଳି ଅପା ଓ ଭକ୍ତି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

