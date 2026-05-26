ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଖାଣିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେଲିନା ଜେଟଲି, 'ବିବାହରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ମିଳେନି'

ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୈବାହିକ ନିର୍ଯାତନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେଲିନା ଜେଟଲି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

CELINA JAITLY ON MARRIAGE
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 26, 2026 at 12:15 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 33 ବର୍ଷୀୟା ଟ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା । ବିବାହର 5 ମାସ ପରେ ତ୍ୱିଶାଙ୍କୁ ଭୋପାଳର କଟାରା ହିଲ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, ବଳପୂର୍ବକ ଗର୍ଭପାତ ଏବଂ ଯୌତୁକ ଦାବି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏପରି ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେଲିନା ଜେଟଲି ବୈବାହିକ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଲମ୍ବା, ଭାବପ୍ରବଣ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୁରୁତର ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହରେ ସର୍ବଦା "ସର୍ବଦା ସୁଖ" ରହେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ଏକାକୀତା, ଭାବପ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ପଛରେ ଘଟୁଥିବା ହିଂସା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ, ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମାମଲା ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେଲିନା ଏହି ମାମଲାକୁ ଘରୋଇ ହିଂସାର କଠୋର ବାସ୍ତବତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାକୀତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାର ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 12 ଦିନ ପରେ ରବିବାର ଦିନ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ସେଲିନା ଜେଟଲିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ

ଗତ ନଭେମ୍ବରରେ, ସେଲିନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପିଟର ହାଗଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସା, ନିଷ୍ଠୁରତା ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ଏବଂ 50 କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ, ୱିନ୍ସଟନ୍ ଏବଂ ବିରାଜଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଭାବପ୍ରବଣ ଅଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନୋଟରେ, ସେଲିନା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ, ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବତୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ପଛରେ ନିର୍ଯାତନା, ଏକାକୀତା, ଭାବପ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ଥିଲା ।

ମାମଲାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ଆଲୋଚନାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଉଁଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇନାହିଁ - ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାର ଉତ୍ତର, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି - ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ନ ଦେବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଅନେକଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟୁଥିବା ଦେଖିଛନ୍ତି ।" ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲା ନିର୍ଯାତନାର ଭୟଙ୍କର ବାସ୍ତବତାକୁ ଉଜାଗର କରିଛି - ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏତେ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିବାହ ସର୍ବଦା ଖୁସି ମିଳେନି" ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଯେ ହିଂସାର ସବୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରୂପ କେତେକ ସମୟରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଯାତନା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା କେତେକ ସମୟରେ ଏକାକୀତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ - ନିଜ ଦୁନିଆରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ପରିବାର କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ ବିନା ଏକ ଅପରିଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା, ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ପରି ଅନୁଭବ କରିବା, କିମ୍ବା ବାହାର ଦୁନିଆ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଧରି ନେଉଥିବା ସମୟରେ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ପଛରେ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିବା ।

ସେଲିନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୋ ବାପାମା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିଲେ । ମୁଁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ମୋର ତିନୋଟି ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ।" ଅଭିନେତ୍ରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ରହିବା ଉଚିତ ସମୟଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପରିବାରକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ଠିକ୍ କାମ, ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ ।

ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେତେ ଏକାକୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମୟ ସହିତ, ଏକାକୀତା ଗଭୀର ହୁଏ, କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ନୀରବ ଏବଂ ଭାରୀ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ଝାପ୍ସା ହୋଇଯାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ।

ତାଙ୍କ ନୋଟର ଶେଷରେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତୁମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଯେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ସମାନ ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଟ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ପଛରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା । ପିତାମାତା, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେ, ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ।" ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନୋଟର ଶେଷ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତୁମେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।"

