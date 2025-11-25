ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେଲିନା ଜେଟଲି, ମାଗିଲେ 50କୋଟି
ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେଲିନା ଜେଟଲି । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିୟୋଗ ଆଣି କୋର୍ଟଙ୍କ ହେଲେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ । 50 କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି ।
Published : November 25, 2025 at 4:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଘରୋଇ ହିଂସା ଶିକାର ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତଥା ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ରନର୍ସ ଅପ୍ ତଥା ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେଲିନା ଜେଟଲି ହାଗ୍ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପିଟର ହାଗ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ହିଂସା, ନିଷ୍ଠୁରତା ଏବଂ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନ୍ଧେରୀର ଜୁଡିସିଆଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (JMFC) SC ତାଡ୍ୟେଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ।
Former actor Celina Jaitly files a case of domestic violence against her husband Peter Haag, before Judicial Magistrate First Class in Andheri’s Court, Mumbai. Peter Haag is a resident of Austria. Celina Jaitly has sought damages of Rs 50 Crores and other sums in lieu of her loss… pic.twitter.com/QlM9LLZlcI— ANI (@ANI) November 25, 2025
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ
ସେଲିନା ନଭେମ୍ବର 24 ରେ ତାଙ୍କର 44ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଜନ୍ମଦିନ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । କରଞ୍ଜୱାଲା ଆଣ୍ଡ କୋ. ଲ ଫାର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଘରୋଇ ହିଂସା, ନିଷ୍ଠୁରତା ଏବଂ ହେରଫେରର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଆବେଦନକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ SC ତାଡ୍ୟେଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ହାଗ୍ଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣାଣିକୁ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେଲିନା ଜେଟଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ, ଯୌନ ଏବଂ ମୌଖିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡି ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାରୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ । ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି, "ପିଟର ହାଗ୍ ଜଣେ ନାର୍ସିସିଷ୍ଟିକ୍, ଆତ୍ମ-ଅବସନ୍ତୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି । ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କମ୍ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଯାହା ଆବେଦନକାରୀ (ଜେଟଲି)ଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।" ସେଲିନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଆବେଦନରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହାଗ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଏକ କୋର୍ଟରେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।
ସେଲିନା ଜେଟଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ 50 କୋଟି ଏବଂ ମାସିକ ଭରଣପୋଷଣ ବାବଦକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ତିନି ପିଲାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ଦମ୍ପତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୦ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି ।
