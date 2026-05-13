କାନ୍ସରେ ପୁଣି ଚମକିଲେ ଉର୍ବଶୀ, ଭିଏତନାମୀ ଗାଉନ ସହ ହୁସନ୍ ଏ ମଲିକା ଲୁକରେ ଆସିଲେ ନଜର

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ବଶୀ ରୌତେଲା ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଲୁକ୍ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 13, 2026 at 5:01 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2026 ମେ 12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତାରକାମାନେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉର୍ବଶୀ ରାଉତେଲାଙ୍କ ଲାଲ କାର୍ପେଟରେ ଅଭିନୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ବଶୀ ରୌତେଲା ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଉର୍ବଶୀ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2026 ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଭିଏତନାମିଜ୍ ଡିଜାଇନରଙ୍କ ପୋଷାକରେ ନିଜର ଏକ ଚମତ୍କାର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫରାସୀ ରିଭେରାରୁ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । "ମର୍ସି କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2026 ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ । ପିଏରେ ସାଲଭାଡୋରିଙ୍କ 'ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେନସ୍'।"

ଉର୍ବଶୀ ଭିଏତନାମିଜ୍ ଲେବଲ୍ ଜୋଲିପଲି କାଉଚରରୁ ଏକ ସିଲଭର ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ଏହି ଗାଉନ ସହ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । ଉର୍ବଶୀ ରାଉତେଲାଙ୍କ ଏହି ଲୁକର ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।

କାନ୍ସ ରେଡ କାର୍ପେଟରେ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ରୁଟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଉର୍ବଶୀ କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ମୁଁ ଉର୍ବଶୀ ନୁହେଁ, ଭାରତ ହୋଇଯାଏ । ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟରେ ମୋ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛି ।" କହିରଖୁଛୁ କି, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରଠାରୁ ଏହି ବର୍ଷ ଏହା ରୌତେଲାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ଉପସ୍ଥିତି ।

ଫରାସୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆୟରା ହାଇଦରା କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର 79ତମ ସଂସ୍କରଣର ଉଦଘାଟନୀ ଏବଂ ସମାପନୀ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରିବେ, ଯାହା 23 ମଇରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଏହି ସମାରୋହ ଫରାସୀ ପିରିୟଡ୍-କମେଡି ଫିଲ୍ମ "ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କିସ୍" ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

