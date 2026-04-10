କାନ୍ସ 2026: 141ଟି ଦେଶରୁ 2400ଟି ଫିଲ୍ମ ସାମିଲ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ଆଗରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚୟନ ତାଲିକା
କାନ୍ସ 2026 ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମର ଅଫିସିଆଲ୍ ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ଫିଲ୍ମ ସାମିଲ।
Published : April 10, 2026 at 9:44 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ୭୯ତମ ସଂସ୍କରଣ ୨୦୨୬ ମେ ୧୨ ରୁ ୨୩ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଚୟନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପିଏରେ ସାଲଭାଡୋରିଙ୍କ ଫରାସୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କିସ୍' ସହ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମହୋତ୍ସବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଏରୀ ଫ୍ରେମାକ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୪୧ଟି ଦେଶରୁ ୨,୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ମହୋତ୍ସବର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସାରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
'ନୋ ଅଦର ଚଏସ୍' ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାର୍କ ଚାନ-ଉକ୍ ଜୁରି ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ପିଟର ଜ୍ୟାକସନ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବାର୍ବ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରିସାଣ୍ଡଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ପାମ୍ ଡି’ଅର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ବର୍ଷର ଚୟନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇରା ସାକ୍ସଙ୍କ 'ଦି ମ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଲଭ୍', ଯାହା ୧୯୮୦ ଦଶକର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଏଡ୍ସ ସଙ୍କଟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନାଟକ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରାମି ମାଲେକ, ଟମ୍ ଷ୍ଟୁରିଜ୍, ଲୁଥର ଫୋର୍ଡ, ରେବେକା ହଲ୍ ଏବଂ ଏବନ୍ ମସ୍-ବାଚ୍ରାଚ୍ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫରହାଦି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫରାସୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପାରାଲେଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍' ର ପ୍ରିମିୟର୍ କରିବେ । ତେବେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭେରାରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଚୟନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା...
ପ୍ରତିଯୋଗିତା- ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପାମ୍ ଡି'ଓର ପାଇଁ ନଅଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛି । ଏହି ଟାଇଟଲଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହ-ପ୍ରଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
- ମିନୋଟାର - ଆଣ୍ଡ୍ରେ ଜଭିଆଗିଣ୍ଟସେଭ (ଫ୍ରାନ୍ସ, ଲାଟଭିଆ, ଜର୍ମାନୀ)
- ଦି ବିଲଭଡ୍ - ରୋଡ୍ରିଗୋ ସୋରୋଗୋୟେନ (ସ୍ପେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ)
- ଦି ମ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଲଭ୍ - ଇରା ସାକ୍ସ (ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର)
- ଫାଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ - ପାୱେଲ ପାୱଲିକୋସ୍କି (ପୋଲାଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ, ୟୁକେ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ)
- ମୌଲିନ୍ - ଲାସଲୋ ନେମେସ୍ (ଫ୍ରାନ୍ସ, ହଙ୍ଗେରୀ)
- ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ନାଇଟ୍ - ଲିଆ ମାଇସିୟସ୍ (ଫ୍ରାନ୍ସ)
- ଫଜୋର୍ଡ - କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ମୁଙ୍ଗିଉ (ରୋମାନିଆ, ନର୍ଡିକ ସହ-ପ୍ରଯୋଜନା)
- ନୋଟ୍ରେ ସାଲୁଟ୍ - ଇମାନୁଏଲ୍ ମାରେ (ବେଲଜିୟମ, ଫ୍ରାନ୍ସ)
- ଜେଣ୍ଟଲ୍ ମୋନଷ୍ଟର୍ - ମାରି କ୍ରେଉଟଜର (ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ)
ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବାହାରେ- ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବାହାରେ ଅନେକ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ:
- ହର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଲ୍ - ନିକୋଲାସ୍ ୱିଣ୍ଡିଂ ରେଫନ୍ (ଡେନମାର୍କ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର)
- ଡାଇମଣ୍ଡ - ଆଣ୍ଡି ଗାର୍ସିଆ (ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର)
- କର୍ମା - ଗୁଇଲାଉମ୍ କାନେଟ୍ (ଫ୍ରାନ୍ସ)
- ଲ'ଓବ୍ଜେଟ୍ ଡୁ ଡେଲିଟ୍ - ଆଗ୍ନେସ୍ ଜାଉଇ (ଫ୍ରାନ୍ସ)
- ଡି ଗଲ୍: ଲାଗେ ଡି ଫେର୍ - ଆଣ୍ଟୋନିନ୍ ବାଉଡ୍ରି (ଫ୍ରାନ୍ସ)
ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସ୍କ୍ରିନିଂ- ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଲାଇନଅପରେ ଧାରା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି:
- କଲୋନି - ୟେଓନ୍ ସାଙ୍ଗ-ହୋ (ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ)
- ରୋମା ଇଲାଷ୍ଟିକା - ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ମାଣ୍ଡିକୋ (ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ)
- ପୁଲ୍ ଫିଲ୍ - କ୍ୱେଣ୍ଟିନ୍ ଡୁପିଉକ୍ସ (ଫ୍ରାନ୍ସ, ବେଲଜିୟମ୍, ଲକ୍ସେମବର୍ଗ)
- ଜିମ୍ କୁଇନ୍ - ନିକୋଲାସ୍ ଆଥାନେ ଏବଂ ମାର୍କୋ ନ୍ଗୁୟେନ୍ (ଫ୍ରାନ୍ସ, ବେଲଜିୟମ୍)
- ସାଙ୍ଗୁଇନ୍ - ମାରିଅନ୍ ଲେ କୋରୋଲର (ଫ୍ରାନ୍ସ)
କାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟର- କାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟର ବିଭାଗରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
- ପ୍ରପେଲର ୱାନ୍-ୱେ ନାଇଟ୍ କୋଚ୍ - ଜନ୍ ଟ୍ରାଭୋଲ୍ଟା (ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର)
- କୋକୁରୋଜୋ: ଦି ସାମୁରାଇ ଆଣ୍ଡ୍ ଦି ପ୍ରିଜନର - କିୟୋସି କୁରୋସାୱା (ଜାପାନ)
- ହେଇମସୁଚଙ୍ଗ - ଭୋଲକର ସ୍କଲଣ୍ଡର୍ଫ (ଜର୍ମାନୀ)
- ଥାର୍ଡ ନାଇଟ୍ - ଡାନିଏଲ୍ ଅଟୁଇଲ୍ (ଫ୍ରାନ୍ସ)
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ବିଭାଗରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
- ଜନ୍ ଲେନନ୍: ଦି ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ - ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସୋଡରବର୍ଗ (ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର)
- ଆଭେଡନ୍ - ରନ୍ ହାୱାର୍ଡ (ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର)
- ଲେସ୍ ସର୍ଭାଇଭାଣ୍ଟସ୍ du Che - Christophe Reveille (ଫ୍ରାନ୍ସ)
- ଲେସ୍ ମାଟିନ୍ସ ମର୍ଭିଲକ୍ସ - ଏଭ୍ରିଲ୍ ବେସନ୍ (ଫ୍ରାନ୍ସ)
