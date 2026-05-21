ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିଦେହ'; କାନ୍ସରେ ଟ୍ରେଲର ଓ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ, ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ଟିମ୍
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କାନ୍ସରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିଦେହ' ଟ୍ରେଲର ଓ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ । ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ପାଇଁ ମିଳିଲା ପ୍ରଶଂସା । ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 21, 2026 at 10:58 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ମହିଳାଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା 'ବିଦେହ'। କାନ୍ସର ଭାରତ ପାଭିଲିଅନ୍ରେ 'ବିଦେହ' ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ଓ ପୋଷ୍ଟର ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ପରିଚୟ ସହ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ଓ ଟ୍ରେଲର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଫିକି ଓ ଏନଏଫଡ଼ିସି ସହଯୋଗରେ କାନ୍ସର ଭାରତ ପାଭିଲିଅନ୍ରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଭିନ୍ନଧର୍ମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ, ଯାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମକାଳୀନ, ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତନପ୍ରବଣ ଅଟେ । ବିଷୟ ବସ୍ତୁର ଭିନ୍ନତା ହିଁ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି । ତେଣୁ ଫିଲ୍ମର ଏହି ସଫଳାତାକୁ ନେଇ ପୁରା ଟିମ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରଟି ମେ 15ରେ ସାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।
'ବିଦେହ' କାହାଣୀ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଵିବାହ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହ ବଂଚିବାର ସୄହା କୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଏକ ଧାରଣା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମିତ । ଏହାସହ ବୟସର ଏକା ନୂଆ କାହାଣୀ କହେ। ବୟସ ବଢ଼ିଲେବି ମନର ସ୍ପୃହା କିଭଳି ମରେନା ସେ ତା ଭିତରେ ବଂଚେ ଆଉ ଶରୀରକୁ ଚଡି କିପରି ନିଜ ନିର୍ଣୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ତାହା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସିନେମାର କାହାଣୀ ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓ ତାଙ୍କ ଆଉ ତିନିଜଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ସିନେମାର କାହାଣୀ ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓ ତାଙ୍କ ଆଉ ତିନିଜଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖା ଯାଉଛି। ସମସାମୟିକ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସନ୍ଧାନକୁ ନେ଼ଇ ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଗଭୀର ଚଳଚିତ୍ର । କେତେବେଳେ ଭଲପାଇବା କାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି । ଆତ୍ମା, ଶରୀର ଓ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ଥିବା ସୀମାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଏ ସିନେମା ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଓ ଗ୍ରହଣୀୟତା ପାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜିକା ବିୟୋତପ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରିପାଠୀ ।
ମୁଖ୍ୟ ବିଭୂମିକାରେ କାଜଲ ସତ୍ପଥୀ ,ଉଷାଶୀ ମିଶ୍ର ,ସୁକାନ୍ତ ରଥ ,ଗୌରବ ମହାନ୍ତି ,ଡେଜି , ଏଲିନା ଓ କୌଶିକ ମହାପାତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଟ୍ୱିଣ୍ଟି ଫୋର ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜିକା ଅଛନ୍ତି ବିୟୋତ ପ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରିପାଠୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଯୋଜିକା ବେଦୟାନା ତ୍ରିପାଠୀ । କାହାଣୀ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିୟୋତ ପ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରିପାଠୀ। ଦେବଦାସ ଛୋଟ ରାୟ ଗୀତର ଶବ୍ଦ କୁ ସଜେଇଥିବା ବେଳେ ଶରତ ନାୟକ ଗାଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର