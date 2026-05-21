ETV Bharat / entertainment

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିଦେହ'; କାନ୍ସରେ ଟ୍ରେଲର ଓ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ, ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ଟିମ୍

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କାନ୍ସରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିଦେହ' ଟ୍ରେଲର ଓ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ । ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ପାଇଁ ମିଳିଲା ପ୍ରଶଂସା । ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ।

BIDEHA IN CANNES 2026
BIDEHA IN CANNES 2026 (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 21, 2026 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ମହିଳାଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା 'ବିଦେହ'। କାନ୍ସର ଭାରତ ପାଭିଲିଅନ୍‌ରେ 'ବିଦେହ' ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ଓ ପୋଷ୍ଟର ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ପରିଚୟ ସହ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ଓ ଟ୍ରେଲର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଫିକି ଓ ଏନଏଫଡ଼ିସି ସହଯୋଗରେ କାନ୍ସର ଭାରତ ପାଭିଲିଅନ୍‌ରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଭିନ୍ନଧର୍ମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ, ଯାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମକାଳୀନ, ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତନପ୍ରବଣ ଅଟେ । ବିଷୟ ବସ୍ତୁର ଭିନ୍ନତା ହିଁ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି । ତେଣୁ ଫିଲ୍ମର ଏହି ସଫଳାତାକୁ ନେଇ ପୁରା ଟିମ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରଟି ମେ 15ରେ ସାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।

'ବିଦେହ' କାହାଣୀ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ଵିବାହ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହ ବଂଚିବାର ସୄହା କୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଏକ ଧାରଣା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମିତ । ଏହାସହ ବୟସର ଏକା ନୂଆ କାହାଣୀ କହେ। ବୟସ ବଢ଼ିଲେବି ମନର ସ୍ପୃହା କିଭଳି ମରେନା ସେ ତା ଭିତରେ ବଂଚେ ଆଉ ଶରୀରକୁ ଚଡି କିପରି ନିଜ ନିର୍ଣୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ତାହା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସିନେମାର କାହାଣୀ ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓ ତାଙ୍କ ଆଉ ତିନିଜଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଏହି ସିନେମାର କାହାଣୀ ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓ ତାଙ୍କ ଆଉ ତିନିଜଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖା ଯାଉଛି। ସମସାମୟିକ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସନ୍ଧାନକୁ ନେ଼ଇ ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଗଭୀର ଚଳଚିତ୍ର । କେତେବେଳେ ଭଲପାଇବା କାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି । ଆତ୍ମା, ଶରୀର ଓ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ଥିବା ସୀମାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଏ ସିନେମା ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଓ ଗ୍ରହଣୀୟତା ପାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜିକା ବିୟୋତପ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରିପାଠୀ ।

ମୁଖ୍ୟ ବିଭୂମିକାରେ କାଜଲ ସତ୍ପଥୀ ,ଉଷାଶୀ ମିଶ୍ର ,ସୁକାନ୍ତ ରଥ ,ଗୌରବ ମହାନ୍ତି ,ଡେଜି , ଏଲିନା ଓ କୌଶିକ ମହାପାତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଟ୍ୱିଣ୍ଟି ଫୋର ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜିକା ଅଛନ୍ତି ବିୟୋତ ପ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରିପାଠୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଯୋଜିକା ବେଦୟାନା ତ୍ରିପାଠୀ । କାହାଣୀ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିୟୋତ ପ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରିପାଠୀ। ଦେବଦାସ ଛୋଟ ରାୟ ଗୀତର ଶବ୍ଦ କୁ ସଜେଇଥିବା ବେଳେ ଶରତ ନାୟକ ଗାଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିଦେହ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡାଏରୀ' ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ, ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମେମସାହାବ', ମିିଳିଲା U/A 16+ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ODIA FILM BIDEHA
CANNES 2026
କାନ୍ସରେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ବିଦେହ
ବିଦେହ
BIDEHA IN CANNES 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.