ପରଦାରେ 'ବର୍ଡର 2', ମନ ଜିତିଲା କି ସନ୍ନିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ? ଏମିତି ରିଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ଦର୍ଶକ ଓ ଫିଲ୍ମ ଆନାଲିଷ୍ଟ

ଆଜି ରିଲିଜ ହୋଇଛି ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ବର୍ଡର 2' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ କେମିତି ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 23, 2026 at 12:09 PM IST

Updated : January 23, 2026 at 12:43 PM IST

3 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ବରୁଣ ଧୱନ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟୀ ଅଭିନୀତ ୱାର ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ବର୍ଡର 2' ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଅନୁରାଗ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବର୍ଡର 2 ହେଉଛି 1997 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ ବର୍ଡରର ସିକ୍ୱେଲ୍ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ କ୍ରେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଦେଶପ୍ରେମ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ବର୍ଡର କେବଳ ଏକ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ଭାବନା ଏବଂ ସମ୍ମାନ । ଏବେ, ବର୍ଡର 2 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ଏହା ଦେଶ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବନା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବ କି ନାହିଁ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆଜି ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା....

ତରଣ ଆଦର୍ଶ ଏହାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି

ବରିଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶ 'ବର୍ଡର 2' ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । ତରଣ ଆଦର୍ଶଙ୍କ 'ବର୍ଡର 2' ସମୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ: "ଉତ୍କୃଷ୍ଟ," ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ 4.5ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଦେଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶକ୍ତି, ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଗର୍ବ, ସୀମାନ୍ତ 2 ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗର୍ବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦେଶ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଉଭୟକୁ ସଲାମ କରେ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁରାଗ ସିଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଭାବପ୍ରବଣ ଉତ୍ସାହଜନକ ଯୁଦ୍ଧ ଗାଥା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମହିମା, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ କଲ୍ଟ କ୍ଲାସିକ୍ "ବର୍ଡର" ର ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି ।''

ଫିଲ୍ମଟି ଦେଶପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହାର ମୂଳରେ, ବର୍ଡର 2 ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ବିଷୟରେ- ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସିନେମାଟିକ୍ ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ । ଅନୁରାଗ 1971 ଯୁଦ୍ଧର ଆତ୍ମା ​​ପ୍ରତି ସତ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ମହିମା ଏବଂ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଯୁଦ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମନୋରମ- ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବିରାଟ ସ୍ତରରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ବିସ୍ଫୋରଣ, ରଣନୀତି, ଭୂମି ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବାୟୁ ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭବ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କେବେବି ଫମ୍ପା ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ; ଏହା ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିବା ସୈନିକଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ ।"

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମଗ୍ର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ, ସେ ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି, "ଶେଷ ଶବ୍ଦ? Border 2 ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାହା ପିଢ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରେ । ଏହା ଗର୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ । ଏହା ଏକ ସିନେମାଟିକ୍ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ଯାହା ଗର୍ଜନ କରେ ଏବଂ ସଲାମ କରୁଛି । ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ଫିଲ୍ମ ଆନାଲିଷ୍ଟ ସୁମିତ କାଡେଲ "ବର୍ଡର 2" ଦେଖିବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବର୍ଡର 2 1997 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା "ବର୍ଡର 2" ପ୍ରତି ଏକ ଚମତ୍କାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ସନ୍ନି ଦେଓଲ ବାଘ ପରି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ବରୁଣ ଧୱନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି । ଆହାନ ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ଅନୁରାଗ ସିଂହଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ।"

ସେହିପରି ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ସ 5 ରେଟିଂ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, '' କି ଏକ ସିନେମା । କି ଏକ ଚମତ୍କାର । ମୁଁ ଏବେ Border2 ଶେଷ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ସନି ପାଜୀଙ୍କ ଆଭା ଫେରି ଆସିଛି । ମୁଁ 5 ରୁ 5 ରେଟିଂ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ । ବର୍ଡର 1 ମୋ ହୃଦୟର ନିକଟତର ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ଡର 2 ରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଶା କରୁଥିଲି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏହା ତୁମକୁ ନିରାଶ କରିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ଡର ୨ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଗଣ ସିନେମାର ଆତ୍ମାକୁ ବଡ଼ ଆକାର, ଗଭୀର ଭାବନା ଏବଂ ଗର୍ଜ୍ଜିତ ଜାତୀୟତାବାଦ ସହିତ ଫେରାଇ ଆଣେ । ଏହା କେବଳ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଥିଏଟର ପାଇଁ ତିଆରି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ।

'ବର୍ଡର ୨' ଅନୁରାଗ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗୁଲସନ୍ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜେପି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଜେପି ଫିଲ୍ମସ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର, ଜେପି ଦତ୍ତା ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । 'ବର୍ଡର 2'ରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ, ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମୋନା ସିଂହ, ସୋନମ ବାଜୱା, ଆନ୍ୟା ସିଂ ଏବଂ ମେଧା ରାଣା ମହିଳା ନାୟକ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : January 23, 2026 at 12:43 PM IST

