'ବର୍ଡର 2'ରୁ ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

'ବର୍ଡର 2'ରୁ ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚି ରିଲିଜ ଡେଟ୍।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 5, 2025 at 12:30 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ 'ବର୍ଡର' ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ୍ ସହ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି । 'ବର୍ଡର 2' ର ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟରରେ, ବରୁଣ ଏକ ସେନା ପୋଷାକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଫିଲ୍ମ ନୂଆ ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।

ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍

ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟରରେ ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ ଧୂଳି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଧୂଆଁରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କଠୋର ମନୋଭାବ, ଆଖିରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସହ - ଏହି ଲୁକକୁ ବରୁଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ଅବତାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବରୁଣ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭୂମିକା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ମୋଡ଼ ସାବସ୍ତ୍ୟ ହେବ । ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ ।

୨୦୨୬ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ

'ବର୍ଡର ୨' ଅନୁରାଗ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କାହାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୩, ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରଦର୍ଶକମାନଙ୍କରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଫିଲ୍ମଟି ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 22, 2026ରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତାରିଖ ନିଜେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ସାହସ, ବଳିଦାନ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ବର୍ଡର ୨' ରେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବେ ନଜର

'ବର୍ଡର 2' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

'ବର୍ଡର 2' ଫିଲ୍ମଟି ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷନ କୁମାର, ଜେ.ପି. ଦତ୍ତା ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ଅନୁରାଗ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । 'ବର୍ଡର 2'ରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । 'ବର୍ଡର 2' ବୀରତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗର୍ବର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ମହାକାବ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକରେ ବରୁଣ ଧୱନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମେଧା ରାଣା ନଜର ଆସିବେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

