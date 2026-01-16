ଦମଦାର ଡାଇଲଗ, ଆକ୍ସନ ଓ ଇମୋସନରେ ଭରା 'ବର୍ଡର ୨' ଟ୍ରେଲର, ଦେଶଭକ୍ତିର କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ
ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଅଭିନୀତ ବର୍ଡର ୨ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ । ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଦେଶପ୍ରେମ, ଆକ୍ସନ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଦର୍ଶକ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 16, 2026 at 10:24 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବର୍ଡର 2' ଜେପି ଦତ୍ତାଙ୍କ କଲ୍ଟ-କ୍ଲାସିକ୍ 'ବର୍ଡର' ସିକ୍ୱେଲ୍ ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ବରୁଣ ଧୱନ, ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏବଂ ଆହାନ୍ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଝଲକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥିଲା । ଏବେ, ଏହାର ରିଲିଜର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, "ବର୍ଡର 2" ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବଢାଇଦେଇଛି ।
'ବର୍ଡର 2'ରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ, ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମୋନା ସିଂହ, ସୋନମ ବାଜୱା, ଆନ୍ୟା ସିଂ ଏବଂ ମେଧା ରାଣା ମହିଳା ନାୟକ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ମେଜର ହୋସିଆର ସିଂଙ୍କ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ । ଟ୍ରେଲରଟି ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, "ଏକ ସୈନିକ ପାଇଁ, ସୀମା କେବଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ଟଣାଯାଇଥିବା ଏକ ରେଖା ନୁହେଁ । ଏହା ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ କେହି ଯେଉଁଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ । ନା ଶତ୍ରୁ, ନା ଗୁଳି, ନା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଘଟେ, ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ।"
ତା'ପରେ ବରୁଣ ଧୱନ, ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି । ଟ୍ରେଲରଟି ଦେଶପ୍ରେମର ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ । ଟ୍ରେଲରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ସନ୍ନି ଦେଓଲ କୁହନ୍ତି, "ତୁମେ ଆମକୁ କିପରି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ? ତୁମର ପାକିସ୍ତାନରେ ସେତିକି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ଇଦରେ ଏଠାରେ ଛେଳି କଟାଯାଏ ।"
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
'ବର୍ଡର ୨' ଅନୁରାଗ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗୁଲସନ୍ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜେପି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଜେପି ଫିଲ୍ମସ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର, ଜେପି ଦତ୍ତା ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୧୯୭୧ ମସିହାର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସାହସୀ ସୈନିକମାନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ