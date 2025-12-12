'ବର୍ଡର 2' ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଟିଜର
'ବର୍ଡର 2' ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । "ବର୍ଡର 2" ଟିଜର କେବେ ଆସୁଛି । ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 12, 2025 at 2:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବର୍ଡର 2' ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 2026 ରେ ସିନେମା ହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆଜି, ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଶୁକ୍ରବାର 'ବର୍ଡର 2' ଟିମ୍ ଫିଲ୍ମର ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରି ବରୁଣ ଧୱନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିଜୟ ଦିବସର ଉତ୍ସାହ, 1971 ବିଜୟର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଟିଜର ଲଞ୍ଚ - ସବୁକିଛି ଏକକ ।" "ବର୍ଡର 2" ର ଟିଜର ଡିସେମ୍ବର 16 ରେ IST ଦିନ 1:30 PM ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହା ଜାନୁଆରୀ 23, 2026 ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
'ବର୍ଡର 2' ପୋଷ୍ଟରରେ ଫିଲ୍ମର ଚାରିଜଣ ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର, ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ବରୁଣ ଧୱନ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଛି । ପୋଷ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସନ୍ନି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯୁଦ୍ଧ-ଦକ୍ଷ ଅବତାରରେ, ବରୁଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଦୃଢ଼, ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦିଲଜିତ ଏବଂ ଆହାନ ସାହସିକ, ଯୁବ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । 'ବର୍ଡର 2' ଟିଜର ବିଜୟ ଦିବସ, ଡିସେମ୍ବର 16, ଅପରାହ୍ନ 1:30 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ବିଜୟ ଦିବସ 1971 ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ସାମରିକ ବିଜୟକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ।
ବର୍ଡର 2 ଗୁଲଶନ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ ଦ୍ୱାରା ଜେ.ପି. ଦତ୍ତାଙ୍କ ଜେ.ପି. ଫିଲ୍ମସ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଅନୁରାଗ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷନ କୁମାର, ଜେ.ପି. ଦତ୍ତ ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜାନୁଆରୀ 23, 2026 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । 'ବର୍ଡର 2' ବୀରତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗର୍ବର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ମହାକାବ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକରେ ବରୁଣ ଧୱନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମେଧା ରାଣା ନଜର ଆସିବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ