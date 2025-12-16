ETV Bharat / entertainment

'ତୁମେ ଯେଉଁପଟେ ପସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀକୁ ପାଇବ..', 'ବର୍ଡର 2' ଟିଜର ରିଲିଜ

ବିଜୟ ଦିବସରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି । 'ବର୍ଡର 2' ଟିଜର ରିଲିଜ । ପୁଣି ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କାହୀଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ।

border 2 teaser
border 2 teaser (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 16, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ବିଜୟ ଦିବସରେ ରିଲିଜ ହେଲା 'ବର୍ଡର 2' । 'ବର୍ଡର 2'ର ନିର୍ମାତାମାନେ ବିଜୟ ଦିବସରେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ସିନେମା ପ୍ରେମୀମାନେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜରକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଟିଜର ଲଞ୍ଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ "ବର୍ଡର 2"ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ "ବର୍ଡର 2"ର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାପସନ ଦେଇଥିଲେ, "ଏହି ବିଜୟ ଦିବସ, ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟିଜରକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।"

'ବର୍ଡର 2' ଟିଜର

2 ମିନିଟ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡର ଟିଜରଟି ହର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦିଏ । ଟିଜରରେ ଶତ୍ରୁ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଭାରତୀୟ ସେନା ବଙ୍କରର ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଛି । ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସମୟରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, "ତୁମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆକାଶରୁ, ସ୍ଥଳରୁ, ସମୁଦ୍ରରୁ... ତୁମେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବ... ଯିଏ ତୁମକୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ଗର୍ବର ସହିତ କହିବ... ଯଦି ତୁମର ସାହସ ଅଛି, ତେବେ ଆସ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଭାରତ ଠିଆ ହୋଇଛି ।"

ଏହି ସଂଳାପଟି ବରୁଣ ଧୱନ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏବଂ ଆହାନ ଶେଟ୍ଟୀ ସମେତ ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରର ଝଲକ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସଂଳାପ ପରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯିଏ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଟିଜରଟି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ 1971 ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏଥିରେ ସୋନମ ବାଜୱା, ମେଧା ରାଣା ଏବଂ ପରମବୀର ଚିମାଙ୍କ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ

ବର୍ଡର 2 ଗୁଲଶନ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ ଦ୍ୱାରା ଜେ.ପି. ଦତ୍ତାଙ୍କ ଜେ.ପି. ଫିଲ୍ମସ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଅନୁରାଗ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷନ କୁମାର, ଜେ.ପି. ଦତ୍ତ ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜାନୁଆରୀ 23, 2026 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । 'ବର୍ଡର 2' ବୀରତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗର୍ବର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ବର୍ଡର 2'ରୁ ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

'ବର୍ଡର' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜେ.ପି. ଦତ୍ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମୂଳ Border କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ଏହା ଏକ କଲ୍ଟ କ୍ଲାସିକ୍ ହୋଇଗଲା । ଫିଲ୍ମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ, ସ୍ମରଣୀୟ ଗୀତ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ । ଏହା ଏକ ବିରାଟ ବକ୍ସ ଅଫିସ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଥିଲା, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 55 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା । ବର୍ଡର 2 ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

