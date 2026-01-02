'ବର୍ଡର 2' ଗୀତ 'ଘର କବ ଆଓଗେ' ରିଲିଜ, ଏହି ଗାୟକଙ୍କ ସ୍ୱର ଜିତିଲା ମନ
ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ବର୍ଡର 2"ର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଘର କବ ଆଓଗେ' ରିଲିଜ । ଏହି ଗାୟକଙ୍କ ସ୍ୱର ମନ ଜିତିଛି । ଗୀତର ଭିଡିଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବର୍ଡର' ରିଲିଜର ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିକ୍ୱେଲ୍ 'ବର୍ଡର 2' ଖୁବଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଜେପି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ବଡ଼ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଥିଲା । ତେବେ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଗୀତ 'ସନ୍ଦେସେ ଆତେ ହେ' ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରଶଂସିତ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିକ୍ୱେଲରେ "ଘର କବ ଆଓଗେ" ଗୀତ ରହିଛି । ଯାହା 'ବର୍ଡର' ଫିଲ୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ 'ସାଣ୍ଡେସ ଆତେ ହେ'ର ପୁନଃନିର୍ମାଣିତ ସଂସ୍କରଣ । ଏହି ଗୀତ ଆଜି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ କେବଳ ଗୀତର ଅଡିଓ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓ ସଂସ୍କରଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
"ଘର କବ ଆଓଗେ" କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗାୟକ
ବର୍ଡରର ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକର 5 ଟି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗୀତ ଥିଲା: ସନ୍ଦେସେ ଆତେ ହେ, ମେରେ ଦୁଶ୍ମନ, ତୋ ଚଲୁନ୍, ହମେନ୍ ଜବ୍ ସେ ମୋହବତ୍, ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ସମସ୍ତ ଗୀତ ଜାଭେଦ ଅଖତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ଅନୁ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ 'ବର୍ଡର 2' ରେ "ଘର କବ ଆଓଗେ" ଗୀତ ରହିଛି । 'ଘର କବ ଆଓଗେ' ନୂତନ ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମାନ ସ୍ୱରରେ ଗୀତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଜାଭେଦ ଅଖତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ଅନୁ ମଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, 'ସନ୍ଦେସେ ଆତେ ହେ'ର ଏହି ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ମନୋଜ ମୁଣ୍ଟାଶିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଥୁନ୍ । ଗତ ଥର ଏହି ଗୀତଟି ସୋନୁ ନିଗମ ଏବଂ ରୂପ କୁମାର ରାଠୋଡ୍ ଗାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗୀତଟିରେ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ ବରଂ 4 ଜଣ ଗାୟକଙ୍କ ସ୍ୱର ଅଛି । ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ସହ ଅରିଜିତ ସିଂହ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏବଂ ବିଶାଲ ମିଶ୍ର ଏହି ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି 4 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏହି ଗୀତ ଶୁଣି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
'ବର୍ଡର ୨' ଅନୁରାଗ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ବରୁଣ ଧୱନ, ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ, ଆହାନ୍ ସେଟ୍ଟି, ମୋନା ସିଂହ, ମେଧା ରାଣା, ସୋନମ୍ ବାଜୱା ଏବଂ ଅନ୍ୟା ସିଂହ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗୁଲସନ୍ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜେପି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଜେପି ଫିଲ୍ମସ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର, ଜେପି ଦତ୍ତା ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ।
