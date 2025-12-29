'ବର୍ଡର 2' ଗୀତ 'ଘର କବ ଆଓଗେ' ଟିଜର ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ
'ବର୍ଡର 2' ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ 'ଘର କବ ଆଓଗେ' ଟିଜର ରିଲିଜ । ଏହି ଦିନ ପୁରା ଗୀତ ହେବ ରିଲିଜ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ?
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ବର୍ଡର 2' 2026ରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ 'ଘର କବ୍ ଆଓଗେ' ଗୀତ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାର ଟିଜର ନିର୍ମାତା ସୋମବାର (ଆଜି) ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତରେ ଗାୟକ ସୋନୁ ନିଗମ, ଅରିଜିତ ସିଂହ, ବିଶାଲ ମିଶ୍ରା ଏବଂ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହି ଦିନ 'ଘର କବ ଆଓଗେ' ଗୀତ ରିଲିଜ
ଏହି ଗୀତଟି ଅନୁ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମୂଳ ସଂସ୍କରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ । 'ବର୍ଡର 2' ପାଇଁ, ମିଥୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୀତ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଗୀତରେ ମନୋଜ ମୁନ୍ତାଶିର ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅତିରିକ୍ତ ଧାଡ଼ି, ଜାଭେଦ ଅଖତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଜି ଗୀତ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଟିଜରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗୀତଟି ସୈନିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ ଭାବନା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଗୀତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ ଜାନୁଆରୀ ୨, ୨୦୨୬ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଗୀତଟି ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟସଲମେରର ଲୋଙ୍ଗେୱାଲା-ତାନୋଟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ।
ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଚଳିତ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ବିଜୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆକ୍ସନ-ପ୍ୟାକ୍ଡ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଡ୍ରାମାର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ୧୯୭୧ ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଟିଜରରେ ତୀବ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ସାହସକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପ୍ରେମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ବଳିଦାନ ସମେତ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଭାବପ୍ରବଣ ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ । ଟିଜରଟି ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଦମଦାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ ଦେଶପ୍ରେମର ସ୍ୱର ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ବରୁଣ ଧୱନ, ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏବଂ ଆହାନ୍ ଶେଟ୍ଟୀ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସିନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସାହସ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଏ ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
'ବର୍ଡର ୨' ଅନୁରାଗ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ବରୁଣ ଧୱନ, ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ, ଆହାନ୍ ସେଟ୍ଟି, ମୋନା ସିଂହ, ମେଧା ରାଣା, ସୋନମ୍ ବାଜୱା ଏବଂ ଅନ୍ୟା ସିଂହ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗୁଲସନ୍ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜେପି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଜେପି ଫିଲ୍ମସ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର, ଜେପି ଦତ୍ତା ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ।
