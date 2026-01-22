ETV Bharat / entertainment

କାଲି ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ବର୍ଡର 2'; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇପାରେ ଏତେ କୋଟି, ଭାଙ୍ଗିପାରେ 'ଗଦର 2' ରେକର୍ଡ

ଆସନ୍ତାକାଲି 'ବର୍ଡର ୨' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କ୍ରେଜ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କୋଟି କୋଟି ଆୟ ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ୱାର ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ "ବର୍ଡର 2" ଆସନ୍ତାକାଲି, ଜାନୁଆରୀ 23 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 2026 ର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସପ୍ତାହରେ ଆସୁଛି । ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କ୍ରେଜ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରି ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ।

ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇପାରେ ଏତେ କୋଟି

ସାକନିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, "ବର୍ଡର 2" ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିନା ବ୍ଲକ ସିଟ୍ ପାଇଁ 6.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ବ୍ଲକ ସିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା 10.43 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 1.88 ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି । ଅଧିକାଂଶ ବୁକିଂ ହିନ୍ଦୀ 2D ଶୋ'ରୁ ଆସିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରା ଅନୁସାରେ, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ'ବର୍ଡର 2' 32 ରୁ 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯଦି ସ୍ପଟ୍ ବୁକିଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ କଥା ସକାରାତ୍ମକ ହୁଏ, ତେବେ ଓପନିଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ।

କିଛି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି । ଏହା 2026 ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଓପନିଂ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଧୁରନ୍ଧର ଏବଂ ଛାବା ଭଳି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଦିନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରେ । ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ପୂର୍ବ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର 'ଗଦର 2' 40.1 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଓପନିଂ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ବର୍ଡର 2 ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ।

ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରାୟ ୧୭,୦୦୦ ଶୋ ସହ ୪,୮୦୦ ରୁ ୫,୦୦୦ ସ୍କ୍ରିନରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉନାହିଁ, ଯାହା ବର୍ଡର ୨କୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ମାସ୍ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ଅବଦାନ ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା UA 13+ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ। ଏହା ଫିଲ୍ମକୁ ପାରିବାରିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ତୁଳନାରେ, ବର୍ଡର ୨ର ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟାପକ । ଏହା ଛୁଟିଦିନ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମର ଲମ୍ବ। ବର୍ଡର 2 ର ରନଟାଇମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ୍ । ନିର୍ମାତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିମାଣ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ବଡ଼ କଳାକାର ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ଆବଶ୍ୟକ । ବିଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବର୍ଡର 2 ଅନେକ ଗଲ୍ଫ ଦେଶରେ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ତଥାପି, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମର ଦୃଢ଼ ଘରୋଇ କ୍ରେଜ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବନି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଦମଦାର ଡାଇଲଗ, ଆକ୍ସନ ଓ ଇମୋସନରେ ଭରା 'ବର୍ଡର ୨' ଟ୍ରେଲର, ଦେଶଭକ୍ତିର କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ

'ବର୍ଡର ୨' ଅନୁରାଗ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗୁଲସନ୍ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜେପି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଜେପି ଫିଲ୍ମସ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର, ଜେପି ଦତ୍ତା ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୧୯୭୧ ମସିହାର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସାହସୀ ସୈନିକମାନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । 'ବର୍ଡର 2'ରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ, ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମୋନା ସିଂହ, ସୋନମ ବାଜୱା, ଆନ୍ୟା ସିଂ ଏବଂ ମେଧା ରାଣା ମହିଳା ନାୟକ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

